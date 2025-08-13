In de afgelopen jaren is simracen uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de racerij. Iedereen die een toekomst in de autosport ambieert, doet er goed aan om te beginnen in een simulator. Max Verstappen zet zich al geruime tijd in om simracetalent klaar te stomen voor het echte asfalt. Bovendien is hij zelf een fervent simracer. Oud-coureur Johnny Herbert, doorgaans een kritische stem richting Verstappen, geeft toe dat de simulator tegenwoordig een cruciale rol speelt.

Moderne simulatoren kunnen bestaande circuits tot in de kleinste details nabootsen, wat onervaren coureurs helpt bij de voorbereiding op echte raceweekenden. Verstappen, die onderdeel uitmaakt van Team Redline en zich al jaren hard maakt voor het belang van simracen, liet onlangs een simracer doorstromen naar zijn eigen GT3-team. Vorig jaar vertelde hij nog dat hij in zijn debuutseizoen in de Formule 1 enkele gewaagde inhaalacties durfde te maken, omdat hij deze in de simulator had geoefend.

Krachtig hulpmiddel

Ook Herbert is inmiddels overtuigd. “Ik durf het bijna niet toe te geven, maar ik had nooit gedacht dat een simulator zo krachtig zou zijn”, verklaarde de Brit tegenover gokwebsite Thunderpick. “Het opent nieuwe dimensies binnen het racen en traint bepaalde hersenfuncties. De keren dat ik in een simulator heb gereden, voelde ik een soort gevoelloosheid die inherent is aan een videogame. Maar die gevoelloosheid kan ook in de realiteit optreden. Soms geeft een auto je niet het juiste gevoel, maar door te gamen en te simracen kun je daar beter mee omgaan.”

Herbert legde vervolgens uit dat Verstappen profiteert van zijn jarenlange ervaring in de simulator. “Omdat Max het al zo lang doet, zit het er gewoon in”, vervolgde hij. “Hij hoeft nergens meer over na te denken; het gaat puur op instinct. Dat levert een klein voordeel op, maar elke marginale winst is belangrijk. Het klopt dat die wereld absoluut een belangrijk onderdeel van de echte wereld is geworden – en het werkt écht. Simracen is een krachtig hulpmiddel dat enorm nuttig is gebleken. Alle jonge coureurs die het nog niet doen: luister goed, jullie moeten het doen, anders verliezen jullie!”

