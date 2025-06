Ook oud-coureur en voormalig Formule 1-steward Johnny Herbert heeft zich uitgesproken over het incident tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de GP van Spanje. De viervoudig wereldkampioen betreurde meerdere strategische fouten van zijn team, waarna hij zijn vierde plaats moest verdedigen tegen de Brit. Uiteindelijk gaf hij bewust extra gas om Russell van de racelijn te forceren. Volgens Herbert had Verstappen daarvoor gediskwalificeerd moeten worden.

“Max Verstappen verdiende een zwarte vlag en had gediskwalificeerd moeten worden”, stelde Herbert in zijn column voor RoobetAlternatives. “Er komt een moment dat je streng moet optreden tegenover een coureur, zeker als dit soort incidenten zich blijven herhalen. Verstappen is de beste coureur op de grid, met het beste race-inzicht en de meeste vaardigheden — maar er hangen ook altijd negatieve verhalen om hem heen.”

“Helaas gaat het bij Verstappen te vaak over race-incidenten”, vervolgde Herbert. De Brit uitte zich in het verleden al vaker kritisch over de Red Bull-coureur. Volgens hem is dat geen persoonlijke afrekening, maar een gevolg van herhaaldelijke en tevens onnodige misdragingen. “Het was overduidelijk dat de actie van Verstappen op George Russell opzettelijk was”, lichtte hij toe. “Hij week uit in de rechterbocht, kon daardoor aanzetten voor een aanval en heroverde zijn positie door tegen Russell aan te rijden. Wat mij betreft ga je dan echt te ver.”

‘Verstappen heeft dit soort manoeuvres niet nodig’

“De stewards en de wedstrijdleiding hadden gerust met de zwarte vlag mogen zwaaien”, stelde Herbert als mogelijke sanctie. Ook commentator Nico Rosberg pleitte tijdens zijn liveverslag al voor diskwalificatie. “We moeten af van dit soort races waarin botsingen worden gedoogd,” vervolgde Herbert. “Op deze manier lijkt het alsof iedereen maar opzettelijk tegen elkaar mag aanrijden. Ik beschouwde mezelf altijd als een nette coureur, en Verstappen kan dat ook zijn — maar die actie in Spanje ging echt te ver”, benadrukte Herbert. “Daar geef je niet zomaar een tijdstraf voor. Dat behandel je als iets veel ernstigers dan een standaard race-incident.”

Het voorval stond in schril contrast met Verstappens indrukwekkende prestatie in Emilia-Romagna, aan het begin van de Europese triple header. Toen veroverde hij op magistrale wijze de leiding van Oscar Piastri. “Toen gaf Verstappen me een écht wauw-gevoel”, besloot Herbert. “Maar die acties in Spanje halen dat gevoel meteen weer onderuit. Het is frustrerend. Ik heb het al eerder gezegd, en ik blijf het herhalen tot ik erbij neerval; hij hoeft dit soort manoeuvres echt niet te maken.”

