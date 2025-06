Norbert Haug, voormalig autosportbaas van Mercedes, hekelt het statement dat Max Verstappen na de GP van Spanje naar buiten bracht. Nadat de Nederlander tijdens de slotfase van de race doelbewust tegen George Russell aanreed, deelde hij maandag een bericht op zijn Instagram-pagina. De strekking? ‘Dit had niet mogen gebeuren’. Haug spreekt van ‘PR-gebrabbel’ en wacht nog op een welgemeend excuus.

“Ik was compleet overdonderd”, aldus Haug tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Ik kon niet geloven dat iemand zo tekeer zou gaan”, zei hij over het incident tussen Max Verstappen en George Russell. Volgens kenners gaf de Red Bull-coureur bewust extra gas in bocht vijf, waardoor hij de Engelsman van de racelijn duwde. “Dit had niet mogen gebeuren”, verklaarde Verstappen later op Instagram. “Dat is geen verontschuldiging, dat is PR-gebrabbel”, sneerde Haug. “Voor mij is er een duidelijk verschil tussen een schuldbekentenis en een verontschuldiging.”

‘Sorry, George’

“Simpelweg zeggen dat je iets hebt gedaan wat je niet had moeten doen, getuigt niet van berouw en heeft niets te maken met excuses aanbieden”, lichtte Haug toe. “Voor mij ontbreken er nog twee simpele woorden aan het einde: ‘Sorry, George.’ En misschien kan hij zich ook nog verontschuldigen bij de stewards. Dat bericht op Instagram is een goed begin, maar een goed einde maakt alles goed – zoals we allemaal weten.”

Volgens de voormalig Mercedes-topman mist Verstappen op dit punt nog enig inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel. “Hij (Verstappen, red.) is iemand die je bewondert – en terecht”, besloot Haug. “Hij is absoluut de allerbeste coureur van dit moment, en dat is hij al heel lang. Maar daar moet je je ook naar gedragen.”

