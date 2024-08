Voormalig F1-coureur Johnny Herbert meent dat Red Bull op het punt van instorten staat, afgaande op de teleurstellende resultaten van de afgelopen races. Tevens noemt de Brit Jos Verstappen een onruststoker.

Herbert was in het verleden analist bij Sky en is sindsdien werkzaam als steward namens de FIA. In die zin zijn Herberts opmerkingen, weliswaar gedaan op persoonlijke titel, opmerkelijk te noemen. Herbert is ook komend weekend bij de GP van Italië in Monza weer één van de stewards van dienst.

Herbert acht de kans nog altijd reëel dat Max Verstappen – weliswaar pas na 2025 – de overstap zal maken van Red Bull naar Mercedes. Niet alleen op basis van de recente tegenvallende prestaties en het onzekere perspectief vanaf 2026 vanwege het nieuwe motorreglement, maar zeker ook door de verstoorde verhoudingen binnen het team.

‘Red Bull heeft een ongelukkige coureur’

“De oorlogszuchtige Jos Verstappen heeft veel kritiek geuit op Red Bull Racing en op teambaas Christian Horner in het bijzonder”, zo vertelt Johnny Herbert tegen goksite Poker Apps Ltd. Hij betwijfelt of het team Max Verstappen genoeg kan beloven om hem de komende jaren aan boord te houden. Max Verstappen heeft weliswaar een doorlopend contract tot en met 2028, maar zou onder bepaalde voorwaarden eerder weg kunnen.

Herbert: “Ik denk dat er grote vraagtekens bestaan over wat ze Max kunnen bieden als perspectief op meer wereldtitels. In combinatie met de karakters van Jos en Max denk ik dat ze zijn gaan twijfelen. De prestaties zijn recent ingestort, fallen off a cliff very quickly. Er is nog geen strijd, maar het bouwt zich op. Red Bull heeft, zoals ik het zie, een ongelukkige coureur. Er komt altijd een breekpunt omdat de dingen niet gaan zoals ze willen. Jos heeft gezegd dat 2026 iets is waar hij en Max zich op richten. Maar alles is compleet veranderd. Ze zijn hoofdontwerper Adrian Newey kwijt, het team begint echt te worstelen. Red Bull doet nog steeds wel mee voor de zeges, maar de dominantie van het begin van het seizoen is verdwenen.”

‘Dat is mogelijk een trigger voor Max’

Vanaf 2026 wordt in de Formule 1 een nieuw motorreglement van kracht. Red Bull moet dan verder zonder Honda en vertrouwen op Red Bull Powertrains, weliswaar met ondersteuning van Ford.

Herbert daarover: “De geruchten gaan dat Mercedes voor lijkt te lopen op alle anderen, wat betreft de regelwijzigingen van 2026. Dat is mogelijk een trigger voor Max. Hij zou kunnen zeggen: ‘Misschien moeten we de overstap maken’. Ik denk dat het dom zou zijn als er geen gesprekken plaatsvinden tussen Max en Mercedes. Als ex-coureur denk ik dat ik zou proberen om naar de toekomst te kijken. Mercedes-teambaas Toto Wolff zou dwaas zijn als hij het gesprek niet zou voortzetten en ik denk dat Max de juiste persoon voor hen zou zijn voor de toekomst. Wie wil Max Verstappen nou niet?”

