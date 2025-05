Na de GP van Monaco en een nieuwe zege voor polesitter Lando Norris lijkt het kampioenschap steeds meer uit te draaien op een onderlinge strijd binnen McLaren. Norris is tot op drie punten genaderd van teamgenoot Oscar Piastri. Titelhouder Max Verstappen dingt uiteraard ook mee, maar buiten deze drie racewinnaars zijn er vooralsnog weinig serieuze kanshebbers. Hoewel, volgens Johnny Herbert is Mercedes-coureur George Russell misschien wel de grote underdog.

George Russell staat na de GP van Monaco vierde in het klassement, op 62 punten van kampioenschapsleider Oscar Piastri. Een flinke achterstand, maar niet onoverkomelijk. Het verschil met Max Verstappen bedraagt 37 punten. Doordat Russell in de eerste acht Grands Prix al vier keer op het podium stond, waarschuwt voormalig coureur Johnny Herbert dat we de 27-jarige Brit niet mogen afschrijven.

Blaakt van zelfvertrouwen

“George Russell zou de underdog voor het kampioenschap kunnen zijn”, aldus Herbert tegenover gokplatform Fruity King. “Hij zal wel een beetje geluk nodig hebben. De consistentie die hij laat zien is, denk ik, zeer indrukwekkend. En hij heeft die scherpe rand.” Herbert denkt dat de mentale weerbaarheid en het zelfvertrouwen van Russell doorslaggevend kunnen zijn. “Hij had dat al heel vroeg in zijn carrière”, lichtte de voormalig FIA-steward toe. “Hij heeft altijd heel, heel veel zelfvertrouwen gehad. En ik denk dat we dat vertrouwen terugzien in de cockpit.”

Russell stond jarenlang in de schaduw van Lewis Hamilton, maar nu hij zelf de leidersrol op zich heeft genomen naast Kimi Antonelli, moet hij serieus aan zijn eigen ambities gaan denken. Die teamdynamiek gaat immers heel belangrijk zijn, legde Herbert uit: “Hij (Russell, red.) moet op zijn teamgenoot gaan letten. Ik denk dat hij nu ook inziet wat Antonelli in huis heeft. Dus moet hij de steun van het team winnen – als coureur moet je er altijd voor zorgen dat jij degene bent die iedereen vertrouwt. En ze kunnen hem vertrouwen, omdat hij gewoon zeer consistent presteert.”

