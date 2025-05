Sauber-teambaas Jonathan Wheatley waarschuwt dat de machtsverhoudingen vanaf de GP van Spanje flink kunnen veranderen. In aanloop naar het Spaanse raceweekend vestigen meerdere teams hun hoop op de aangekondigde FIA-tests. In Barcelona gaat de organisatie immers strenger controleren op buigzame onderdelen. Met name McLaren zou de afgelopen maanden veel voordeel hebben gehad van de vermeende flexi-wings.

De GP van Spanje wordt de eerste race waarbij de FIA extra nauwkeurig wil controleren of vleugelelementen niet te ver doorbuigen onder aerodynamische druk. Sommige onderdelen zouden op hoge snelheid zo flexibel zijn dat ze extra downforce genereren. Daar wil de organisatie paal en perk aan stellen. Sommige teams, waaronder Ferrari, nemen nieuwe vleugels mee naar Spanje. Koploper McLaren – dat het vaakst wordt verdacht van het gebruik van flexi-wings – houdt vol dat het geen aanpassingen hoeft te doen.

GP Spanje kantelpunt?

Toch denkt Jonathan Wheatley dat de strengere maatregelen tijdens de GP van Spanje verregaande gevolgen kunnen hebben voor de huidige machtsverhoudingen. “Het is een belangrijke factor die echt het verschil kan maken in prestaties”, aldus de Brit tijdens het raceweekend in Miami. “Ik denk dus dat de pikorde zomaar zou kunnen veranderen. Kijk eens hoe klein de marges zijn aan de top en in het middenveld – zo’n kleine verandering kan een enorm verschil maken.”

Sauber ziet de regelwijziging ondertussen als een kans om een sprong voorwaarts te maken, aangezien het team momenteel hekkensluiter is in het kampioenschap. Toegegeven, het team werkt vooral aan de voorbereidingen voor 2026 en de overname door autogigant Audi, maar er staan ook upgrades gepland voor de huidige bolide. “We hebben een upgradeprogramma”, verzekerde Wheatley. “We proberen alles wat we tot nu toe hebben ontwikkeld in kaart te brengen, om zo een gerichter pakket samen te stellen.” Of het team ook met updates introduceert tijdens de GP van Spanje is onbekend.

