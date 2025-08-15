Sauber-teambaas Jonathan Wheatley heeft alle vertrouwen in de nieuwste lichting Formule 1-teambazen. Binnen één jaar tijd is er veel veranderd aan de top van de deelnemende raceteams. Onlangs zorgde het plotselinge ontslag van Christian Horner nog voor verschuivingen in de Red Bull-top. Wheatley, voormalig sportief directeur bij Red Bull, verzekert dat de nieuwe machtsverhoudingen de Formule 1 ten goede zullen komen.

Wheatley ging in april bij Sauber aan de slag na een lange loopbaan bij Red Bull. Zijn voormalige Benetton- en Renault-collega’s Alan Permane en Steve Nielsen kregen soortgelijke functies. Door de overstap van Laurent Mékies naar het hoofdteam werd Permane benoemd tot teambaas bij Racing Bulls, terwijl voormalig Formule 1- en FIA-topman Nielsen vanaf 1 september een leidende rol krijgt bij het Alpine van Flavio Briatore.

Bij de promotie van Permane plaatste Wheatley op sociale media een foto van het duo in hun Benetton-tijd. “We zijn van ver gekomen”, schreef hij erbij. In gesprek met het Engelse Autosport.com reageerde hij op het bericht. “Die foto dook laatst opeens op, dus het kwam perfect uit”, aldus de Brit. “Alan had toen een heel ander kapsel en mijn haar had een andere kleur”, voegde hij er lachend aan toe. “Alan is een gevestigde professional die weet wat hij doet. We delen dezelfde waarden en na jarenlang langs het circuit te hebben gestaan, heeft hij nog steeds dezelfde liefde en passie voor de Formule 1. Daarom denk ik dat zijn promotie een hele goede zet is geweest.”

Werk en privé gescheiden houden

“Ik ben heel blij voor hem, en ook voor Laurent Mékies“, vervolgde Wheatley. “Daarnaast kijk ik ernaar uit om weer met Steve Nielsen samen te werken. Gedurende mijn jaren in de Formule 1 heb ik een aantal fantastische mensen ontmoet. En als ik eenmaal vrienden heb gemaakt, houd ik die meestal heel lang vast. Het is gewoon fijn om een groep mensen om je heen te hebben die je volledig vertrouwt, omdat je al zoveel ervaringen hebt gedeeld.”

Volgens Wheatley komt deze nieuwe lichting teambazen de Formule 1 alleen maar ten goede, zeker wanneer men samenkomt tijdens commissievergaderingen. “We hebben het allemaal tot sportief directeur geschopt en zitten nu allemaal in een groep van teambazen”, aldus de Sauber-topman. “En dat is een geweldige en getalenteerde groep mensen.” Het onderlinge respect is goed voor de toekomst van de sport, maar betekent niet dat de teambazen de belangen van hun eigen teams niet zullen verdedigen. “We weten hoe we onze persoonlijke relaties moeten scheiden van onze professionele relaties”, benadrukte Wheatley. “Tegelijkertijd staan de belangen van de sport centraal en focussen we ons op wat het beste is voor de Formule 1. Ik kijk uit naar die gesprekken.”

