Williams heeft in navolging van het Nederlandse karttalent Dean Hoogendoorn (12) een volgende jonge karter aan de eigen Driver Academy toegevoegd: Lucas Palacio. De Amerikaan is twee jaar jonger dan de tiener uit Woubrugge.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Williams gelooft er heilig in, getuige de komst van Lucas Palacio. De Amerikaan is pas 10, maar heeft desondanks al een indrukwekkende carrière achter de rug. Zijn eerste overwinning behaalde hij als driejarige. Sindsdien is zijn ster snel gerezen.

Palacio voegt zich bij een groeiende groep toekomstige sterren waarin Williams investeert via het eigen opleidingsprogramma. Recentelijk stroomde Franco Colapinto zo door naar een F1-racestoeltje. “Dit is een droom die uitkomt om deel uit te maken van de Williams-familie”, aldus Palacio. “Ik houd al van racen sinds de eerste keer dat ik een kart bestuurde.” Volgens Williams’ sportdirecteur Sven Smeets is de Amerikaan ‘een spannend jong talent’.

