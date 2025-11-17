Jos Verstappen en Renaud Jamoul waren afgelopen weekend soeverein in de 6 Uren van Kortrijk. Het rallyduo – tevens Belgisch kampioen – reed opnieuw naar een overtuigende zege. Ze namen al vroeg de leiding en stonden die daarna niet meer af; in hun Citroën C3 Rally2, geprepareerd door het Franse Sarrazin Motorsport, rekenden Verstappen en Jamoul gedurende veertien klassementsproeven af met alle concurrenten.

De wedstrijd rond Kortrijk telde veertien klassementsproeven. De openingsproef op zaterdagavond werd meteen gewonnen door Jos Verstappen, waarmee de toon voor de rest van het weekend was gezet. Op zondag volgden drie rondes over de proeven Zwevegem, Bellegem, Aalbeke en Marke, met halverwege een extra passage over Lavano. In de eerste omloop noteerde Verstappen P1, P2, P4 en opnieuw P1, goed voor een marge van 13,3 seconden op routiniers Davy Vanneste en Denis Squedin.

Tijdens de tweede ronde voerde Jos Verstappen het tempo nog verder op: P1, P2, P1, P1 en P1. De voorsprong groeide hierdoor naar een comfortabele 27,8 seconden. Ook in de slotfase bleef Verstappen foutloos. Met P1, P5, P2 en P2 hielden hij en Jamoul het tempo hoog en bouwden ze hun voorsprong uit tot 35,7 seconden – ditmaal op Vincent Verschueren en Mathieu Vynckier, die Vanneste en Squedin nipt achter zich lieten. Het leverde opnieuw een klinkende overwinning op.

