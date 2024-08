Jos Verstappen zal in oktober aan de start verschijnen van de historische Rally van Corsica, met start en finish in Porto-Vecchio. De vader van Max Verstappen zal plaatsnemen in een Porsche 911 Carrera 3.0 RS uit 1974. De 24e editie van de befaamde rally vindt plaats van 5 tot en met 12 oktober.

Jos Verstappen heeft de afgelopen jaren de nodige rally-ervaring opgedaan. Zo won hij sinds zijn rallydebuut in 2022 al zes races in het Belgisch kampioenschap. Zijn debuut in het wereldkampioenschap rally maakte hij tijdens de Rally van Ieper in 2022, waar hij zestigste werd in het WRC2.

“Jos heeft wellicht nog niet de terreinvaardigheid van een echte specialist om te anticiperen op veranderingen in grip op het parcours”, zegt zijn vaste navigator Renaud Jamoul eerder tegen website thecheckeredflag. “Hij heeft echter een uitzonderlijk remgevoel overgehouden aan zijn dagen op het circuit. Hij drukt heel hard op het pedaal tot het punt waarop het blokkeert en laat het dan geleidelijk los, net als een ABS-systeem.”

“Jos behoort tot de generatie van de H-versnellingsbakken, dus in tegenstelling tot de huidige F1-coureurs is het voor hem geen probleem om met een oudere auto te rijden”, zegt Romain Joffroy, die de auto voor Verstappen prepareert. “Jos kan nog niet meten hoeveel plezier hij gaat beleven aan deze rally aan het stuur van deze 330 pk sterke, 930 kilo wegende achterwielaangedreven auto. Het is zijn eerste deelname, maar zeker niet de laatste.”

