Jos Verstappen kruipt weer achter het stuur: ‘Ik ga wat testen, daar kan zomaar wat uitkomen’

Het kriebelt weer bij Jos Verstappen. De oud-Formule 1-coureur – en natuurlijk de vader van Max – is de laatste tijd steeds vaker achter het stuur van een raceauto, potente GT-bolide of zelfs een rallymonster te vinden. Zo stapte hij eerder deze week in de cockpit van een Ligier LMP3 op Portimão.

Op het Portugese circuit, waar de Formule 1 een maand geleden nog racete, reed Verstappen in een auto van Virage Group, een LMP3- en GT-team. Een week geleden postte Verstappen senior (48) op Instagram al een foto van zichzelf in een Porsche, zijn weapon of choice waar hij eerder dit jaar ook al op Mugello mee reed. Drie weken terug trok Verstappen op topsnelheid in een Ford Fiësta op een bospaadje de aarde uit de grond.

“Ik ga deze winter een beetje testen”, vertelde Jos Verstappen onlangs in een interview met FORMULE 1 Magazine, dat na de Grand Prix van Abu Dhabi te lezen is in onze jaarlijkse Verstappen Special. Hij brengt wel meteen een nuance aan. “Ik heb niet gezegd dat ik weer ga racen, hè”, benadrukt Verstappen. “Maar het zou zomaar kunnen. Het lijkt mij wel leuk.”

Waar zijn zoon Max in zijn beginjaren natuurlijk met Jos Verstappen werd vergeleken, moet niemand die vergelijking nu de andere kant op trekken, stelt Verstappen senior. “Niemand moet mij vergelijken met Max. Die snelheid van hem haal ik nooit in mijn leven. Bij mij is het een beetje achteruit gegaan: dat heeft uiteraard met de leeftijd te maken, fysiek ben ik niet meer zo goed als vijftien jaar geleden, en ook omdat ik een hele tijd niks heb gedaan. Nadat ik met racen gestopt was, heb ik me helemaal op de carrière van Max geconcentreerd.”

In de FORMULE 1 Special het jaar van Max, die vanaf 18 december verkrijgbaar is, vind je het hele interview met Jos Verstappen. Daarnaast staat in deze special ook een exclusief interview met Max Verstappen!

