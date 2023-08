Perfectie bestaat niet in de sport, meent Jos Verstappen. Maar volgens hem weet zijn zoon de perfectie inmiddels wel te benaderen. “Ik denk wel dat Max heel dicht tegen de perfectie aanzit. Elke race, eigenlijk het hele seizoen. Zijn constantheid is in mijn ogen zijn grote kracht”, vertelt hij tegen FORMULE 1 Magazine.

Max Verstappen zegevierde afgelopen zondag weer zeer overtuigend in Zandvoort, ondanks lastige en alsmaar wisselende omstandigheden. In 176 races scoorde hij inmiddels 28 pole positions en 90 podiumplaatsen, waarvan 46 overwinningen. Het zijn duizelingwekkende cijfers. Toch zijn er nog wel verbeterpunten te verzinnen, zegt Jos Verstappen na de race op Zandvoort.

“Welke dat zijn? Ja, dat ga ik niet zeggen”, lacht hij. Daarna: “Maar in het algemeen is er niet zoveel op hem aan te merken. Laat ik het zo zeggen: voor een jongen van nog maar 25 doet hij weinig verkeerde dingen. Sinds zijn entree in de Formule 1 heeft hij zich op alle vlakken sterk doorontwikkeld. Ervaring op de baan en ervaring naast de baan, dat is zo belangrijk. En hij heeft nu gewoon een auto waarmee hij kan winnen en dat geeft rust.”

‘Max daagt altijd zichzelf uit’

Hij denkt niet dat de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull snel een verzadigingspunt zal bereiken of minder scherp wordt. Want winnen verveelt nooit, meent Jos Verstappen. “Winnen motiveert, ook als dat op negentig procent gebeurt. Dan is het ook prima. Max daagt altijd zichzelf uit. Daar heeft hij niet iemand anders voor nodig. Waar ik het meest trots op ben? Dat hij ondanks alle succes gewoon zichzelf blijft. Hij is respectvol naar iedereen, groet iedereen. Max is gewoon een normale, leuke kerel.”

