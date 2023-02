Jos Verstappen mist volgende week de geplande start van zijn rallyseizoen. De vader van tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen kampt met migraine-achtige klachten. Verstappen senior zou volgend weekeinde in actie komen in het Belgische Haspengauw.

De afgelopen dagen onderging Verstappen medische onderzoeken en ook de komende dagen staan er onderzoeken op het programma. In overleg is besloten om qua rallyrijden even pas op de plaats te maken. Jos Verstappen zal volgens planning wel afreizen naar Bahrein voor de testdagen van Max Verstappen en de openingsrace van het Formule 1-seizoen op zondag 5 maart. Verstappen liet weten teleurgesteld te zijn dat hij zijn rally-avontuur moet onderbreken, maar dat hij prioriteit geeft aan zijn gezondheid.