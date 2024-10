Jos Verstappen heeft de Historische Rally van Corsica samen met zijn co-piloot Renaud Jamoul afgesloten op de vijfde plaats in de zogenoemde H1-klasse en op de 21e plaats in het overall-klassement. Het team met startnummer 33 had vrijdag al een stevige tijdstraf van tien minuten gekregen, omdat men een kwartier te laat aan de start was verschenen van de elfde proef. De opgelegde sanctie was van grote invloed op de eindklassering.

De finish van de 24e aflevering van de ‘Tour de Corse Historique‘ was zaterdag Por-Vecchio op het Franse eiland Corsica. Verstappen en Jamoul kwamen in actie met een Porsche 911 Carrera 3.0 RS uit 1974. Het betrof een 330 pk sterke, 930 kilo wegende achterwielaangedreven auto zonder elektronische hulpmiddelen zoals ABS. Voor Verstappen (foto boven: Verstappen.com) was het de eerste keer dat hij deelnam aan de befaamde historische rally.

“Het was een grote uitdaging, maar we hebben ervan genoten”, vertelde Jos Verstappen na de finish tegen Verstappen.com. “We hebben veel geleerd, ook van het maken van de pace notes. Dit soort wegen is helemaal nieuw voor ons. Het was lastig om met de Porsche over de hobbels te rijden. Het was ook de eerste keer dat ik met een klassieke auto een rally reed, dat was heel anders dan wat ik gewend ben te rijden. We hebben kortom veel ervaring opgedaan. We hebben de finish gehaald en dat was belangrijk voor ons. Het was genieten om op Corsica te rijden, een uitdagende rally, dus waarschijnlijk zijn we hier volgend jaar weer.”

