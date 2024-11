Jos Verstappen blikt met gemengde gevoelens terug op het verloop van het huidige Formule 1-seizoen, ondanks het feit dat zoon Max afgelopen weekend in Las Vegas zijn wereldtitel prolongeerde. Hij is in een exclusief gesprek met FORMULE 1 Magazine ook uitgesproken over de sportieve toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing, waar hij een doorlopend contract heeft tot en met 2028.

In de speciale kampioenseditie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid en exclusief interview met Jos Verstappen, waarin hij geen blad voor de mond neemt. Lees hieronder alvast een kleine passage uit het interview.

“Veel hangt af van wat er hier bij Red Bull allemaal gebeurt. Kijk, als ze het volgend jaar weer voor elkaar krijgen en we rijden vooraan mee, dan blijft Max gewoon”, vertelt Jos Verstappen.

“Ik heb wel het idee dat het goed zit, nog altijd. En dat men er absoluut mee wil doorgaan. Ik geloof niet dat men denkt aan stoppen. Het feit dat ze hun eigen motor gaan ontwikkelen vanaf 2026, geeft ook al aan hoe men erin staat. Dan verbind je je voor de langere termijn. Zo’n giga-investering doe je niet voor een paar jaar. Voor Red Bull is Formule 1 nog steeds de ultieme marketingmachine.”

– Alles is te koop, toch?

“Haha, ja, maar zo’n investering doe je niet als je niet zeker van je zaak bent.”

– En enig idee hoe het hele traject van Red Bull Powertrains loopt?

“Ik hoor er eigenlijk weinig meer over. Het programma loopt in lijn der verwachtingen. Niemand weet hoe goed de motor en auto echt zullen zijn in 2026. Daar kom je pas achter als-ie daadwerkelijk op de baan staat.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas.