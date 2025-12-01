Jos Verstappen is trots op de verrichtingen van zoon Max gedurende het Formule 1-seizoen. En hij staat daarin niet alleen, constateert hij. “Mensen gaan nu beseffen hoe bijzonder Max is, mede dankzij hem heeft Formule 1 dit seizoen weer een beetje meer leven gekregen”, vertelt Verstappen senior in een interview met Formule1.nl.

Het uitgebreide interview met Jos Verstappen over het F1-seizoen van zoon Max tot nu toe is te lezen in editie 17 van FORMULE 1 Magazine. Lees hieronder alvast een passage uit het interview.

Jos Verstappen toont zich vanzelfsprekend trots op de sportieve prestaties van zijn zoon, maar is vooral ook trots op diens persoonlijke ontwikkeling.



Jos Verstappen: “Max laat steeds meer zien hoe speciaal hij is. En hij blijft gewoon een lieverd. Meen ik oprecht. Max is heel aangenaam gezelschap. En weet je wat het allerbelangrijkste is: hij staat met twee benen op de grond. Als Max de paddock inloopt, groet hij nog altijd degenen die er tien jaar geleden voor hem waren. Geloof me, er zijn mensen die heel anders door de paddock wandelen… Max is gewoon zichzelf en heel normaal.”

Lees ook: Jos Verstappen mist climax F1-seizoen Abu Dhabi, maar met goede reden

– Wat moet de sport als hij er besluit mee te stoppen?

“Vraag dat maar aan Stefano (Domenicali, red), haha. Ik weet het niet. Mensen gaan nu beseffen hoe bijzonder Max is, mede dankzij hem heeft de Formule 1 dit seizoen weer een beetje meer leven gekregen. Want zonder Max zou het kampioenschap toch wat saaier zijn. Nu heeft het iets extra’s, want Max zit erbij. Je ziet dat bij andere teams ook: Ze houden geen rekening met Red Bull, ze houden rekening met Max.”

– En Max doet nog steeds mee in de titelrace.

“Ik kan me voorstellen dat bij McLaren enige nervositeit heerst, want dit is misschien wel de enige kans voor beide coureurs op een wereldtitel. Je weet nooit of je weer in die positie komt, hè. Maar het is zoals Max zegt: je wordt kampioen of je wordt het niet. Lukt het niet, dan proberen we het volgend jaar opnieuw.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Lees het volledige interview met Jos Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.