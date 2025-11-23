Jos Verstappen noemt de dubbele diskwalificatie van de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri na afloop van de GP van Las Vegas ‘een enorme meevaller’. “De titelstrijd is nog niet volledig open, maar wel iets meer open. Dit is in ieder geval een enorme meevaller voor Max, dat is duidelijk”, aldus Jos Verstappen.

Met nog twee races en één sprintrace te gaan is de achterstand van Max Verstappen op WK-leider Lando Norris nu ineens geslonken tot 24 punten. “Bij Max zorgt dit alleen maar voor extra positieve energie. Als je al hoort en leest wat de opmerking tijdens de race van McLaren over de boordradio – ‘Go and get Max’ – met Max doet, dan kun je nagaan dat dit hem nog eens extra motiveert. En bij McLaren zullen ze alleen maar nerveuzer worden. Ze kunnen zich nu helemaal niets meer veroorloven”, aldus Jos Verstappen tegen Formule1.nl.

‘Norris alleen maar bezig met Max, Max, Max’

Volgens Jos Verstappen is men bij McLaren veel te veel met Max Verstappen bezig en was dat ook terug te zien bij de start van de race. Norris stuurde vanaf pole zijn auto agressief naar binnen om de deur dicht te gooien voor Verstappen. “Dat was te agressief. Het scheelde heel weinig of beide auto’s hadden elkaar geraakt en dan hadden ze allebei uit de race gelegen. Het probleem is dat Lando alleen maar bezig is met Max, Max, Max, maar ondertussen vergeet hij gewoon te remmen voor de eerste bocht. Max remde zeker vijf meter eerder. Dus ook dit kun je wel een fout noemen. En Zak Brown (de CEO van McLaren, red) heeft het vaak genoeg over de rijstijl van Max gehad, dat hij hem te agressief vindt bij de start, maar dan zal hij vast nu ook zijn eigen coureur even aanspreken.”

Lees ook: Het oordeel van de FIA-stewards: hierom werd McLaren gediskwalificeerd

De reden van de diskwalificatie was dat bij beide McLarens de houten plank onder het chassis, de zogenoemde skid block, minder dik was dan de minimale 9 millimeter. Jos Verstappen daarover: “Dit is een grote fout van McLaren, een enorme blunder ja. Want waarom zou je echt zo op de limiet gaan zitten? Misschien was het echt een fout, maar misschien werkt de auto anders ook gewoon minder goed en moeten ze dit wel doen.”

Na de GP van São Paulo, twee weken geleden, ging al het bericht rond dat de FIA had ontdekt dat bepaalde teams skid blocks gebruiken die uitzetten wanneer ze verwarmd worden, waardoor de betreffende auto’s een lagere rijhoogte kunnen aanhouden. In Las Vegas lette de FIA hier extra scherp op.

Max Verstappen al in het vliegtuig

Max Verstappen zat op het moment dat de diskwalificatie van McLaren overigens officieel werd bevestigd al met het vliegtuig onderweg naar Monaco. Jos Verstappen: “Ik heb Max voor vertrek nog even gesproken. Hij wist toen al dat ze gediskwalificeerd zouden worden.”

Komend weekend staat al de GP van Qatar op het programma. Jos Verstappen: “De druk bij McLaren staat er nu vol op en dat zullen ze voelen. Nog steeds is het zo dat als Max de resterende races wint en Norris wordt iedere keer tweede, dat Norris dan wereldkampioen wordt. Maar Oscar Piastri is er ook nog en die zal op dit moment ook niet heel blij zijn. Je ziet een duidelijk verschil tussen beide McLarens op de baan, hoe ze door de bocht gaan. De één glijdt, de ander niet en dat roept ook vragen op. Het is in ieder geval zo dat het een enorm spannende ontknoping van het seizoen gaat worden en voor Max geldt dat alles goed moet vallen. Maar hij heeft nog steeds niets te verliezen en kan vol voor de aanval gaan. En dat zal hij ook doen.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.