De vierde wereldtitel voor Max Verstappen is binnen. Het succes voelt voor vader Jos Verstappen anders dan de afgelopen jaren. Van grenzeloze euforie is dit keer geen sprake. De wisselende prestaties en de politiek achter de schermen hebben hun weerslag gehad op de dynamiek binnen het team en daarmee op de auto, erkent hij. “We hebben leukere seizoenen gekend waarin Max kampioen is geworden.”

Vorig seizoen won Max Verstappen 19 van de 22 races en was Red Bull Racing met afstand het beste team. Om die reden was het voor Jos Verstappen vorig jaar relaxter om de races van zijn zoon te kijken dan dit jaar, ondanks een goede start van het seizoen.

“Op sommige momenten zat ik me op te vreten”, vertelt Jos Verstappen tegen FORMULE 1 Magazine. “Er gebeurden gewoon dingen waarbij je zag dat het qua prestaties de verkeerde kant op ging. En dan was het soms best moeilijk om niet de telefoon te pakken en diegene op te bellen. Dus ja, het was absoluut op momenten moeilijk overal mee om te gaan. We hebben leukere seizoenen gekend waarin Max kampioen is geworden.”

‘Max is mentaal enorm sterk’

Jos Verstappen roemt daarentegen de wijze waarop Max Verstappen met alle tegenslagen, op en naast de baan, is omgegaan. “Heel knap eigenlijk. Hij heeft zichzelf goed onder controle en is gewoon heel stabiel in dat opzicht. Hij heeft zich ook weinig aangetrokken van wat er over hem is gezegd en geschreven. Hij hoort en ziet het allemaal wel, maar het raakt hem niet. Ik denk dat Max daar altijd heel goed mee omgaat. Hij staat er goed in en is mentaal enorm sterk.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.