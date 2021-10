Jos Verstappen sluit niet uit dat zijn zoon Max zijn hele Formule 1-loopbaan voor Red Bull rijdt, mits dat hem een winnende auto blijft geven. “We weten wat we aan elkaar hebben.”

Dat stelt Jos Verstappen in een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine. Daarin komt onder meer aan bod dat Red Bull een eigen motorafdeling opzet, voor als Honda eind 2021 stopt. “Red Bull kennende gaan ze er echt vol voor”, zegt Verstappen senior, die er ‘heel enthousiast’ over is.

“Red Bull wil gewoon helemaal onafhankelijk zijn”, denkt hij. “Dat is het mooiste dat er is.” Gevraagd of Red Bull behalve eigen motoren ook al de gewenste coureur in huis heeft in Max Verstappen, antwoordt Jos dat hij denkt dat ‘Max voor het hele project belangrijk is’.

“Red Bull weet hoe goed Max is, Mercedes nog niet. En dat is voor hun misschien maar goed ook, haha”, lacht vader Verstappen. “Hoe mooi zou het zijn”, filosofeert hij, “als je hier begint en, uiteindelijk, ook stopt en succesvol kunt zijn? Waarom niet? Als hij maar een winnende auto heeft.”

“We weten wat we aan elkaar hebben. Het klikt en we hebben het leuk”, omschrijft Jos Verstappen de relatie met Red Bull. Het is, kortom, ‘gewoon perfect’. Vooralsnog staat Max Verstappen ook nog wel even onder contract bij Red Bull. De Nederlander heeft nog tot en met eind 2023 een deal met het team.

