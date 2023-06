Jos Verstappen zal de baan op gaan tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Oostenrijk. De voormalige F1-coureur neemt deel aan een speciale parade voorafgaand aan de race. Samen met Verstappen komen nog meer bekende namen in actie tijdens het evenement.

Als onderdeel van het raceweekend wordt de Legends Parade georganiseerd, waarin grote namen uit de Formule 1 plaatsnemen in oude raceauto’s. Zoals de naam al suggereert is het geen race, maar eerder een soort rijdende tentoonstelling. De ‘legends’ titel verwijst dan ook niet per se naar de coureurs, maar naar de historische auto’s.

De McLaren M8F waar Jos Verstappen in zal rijden (Motorsport Images)

De auto waarin Verstappen plaats zal nemen is een McLaren M8F, ontworpen voor het Can-Am sportwagenkampioenschap van 1971. Peter Revson wist dat jaar met dit ontwerp het kampioenschap te winnen. Het was de laatste auto waarmee McLaren het kampioenschap wist te winnen na een periode van dominantie van vijf jaar lang.

Naast Verstappen doen nog vijf andere coureurs mee aan de parade. Voormalige F1-coureurs David Coulthard, Mark Webber en Alexander Wurz zullen net als Verstappen plaatsnemen in McLarens uit het Can-Am kampioenschap. Juan Pablo Montoya rijdt in een Lola 1165, en Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko – die zelf ook een kortstondige carrière in de Formule 1 en de WEC had – zal in een BRM 157 rond het circuit gaan.