Ook in een weekend zonder Formule 1 is er succes voor de familie Verstappen. Zaterdag won Jos Verstappen, samen met zijn navigator Renaud Jamoul, op overtuigende wijze de Rally van Wervik in België. Na alle proeven had het duo een voorsprong van 52 seconden op de concurrentie.

De ’12 uur van Wervik’ stond voor Jos Verstappen vooral in het teken van de Rally van Ieper, die volgende week op het programma staat. Deze rally telt mee in het Belgisch rallykampioenschap.

“Het ging super, geweldig”, zei de vader van Max Verstappen meteen na de finish tegen Verstappen.nl. Verstappen reed zoals altijd in de Skoda Fabia RS Rally2. “De auto voelde heel goed aan en we haalden makkelijk snelle tijden. Dit was een goede test voor ons voor Ieper. We hebben veel geprobeerd en veel geleerd”, aldus de 52-jarige Verstappen.

