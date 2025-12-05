Jos Verstappen sluit de eerste dag van de befaamde East African Classic Rally in Kenia af met een voorlopig vierde plaats. De Nederlandse rallycoureur staat na de eerste drie etappes van het evenement net niet bij de top-drie, maar heeft komend weekend nog zes etappes om in het klassement te stijgen.

Terwijl zoonlief Max Verstappen in Abu Dhabi bezig is met de ontknoping van zijn titelstrijd met de McLarens, racet vader Jos dit weekend in Kenia. Samen met vaste navigator Renaud Jamoul is Jos Verstappen daar voor de eerste keer begonnen aan wat ook wel bekendstaat als ‘the world’s toughest rally’. De Nederlandse coureur heeft zijn eerste dag van het rallyevenement afgesloten met een keurige vierde plaats.

Verstappen senior mist door zijn deelname aan de rally op het Afrikaanse continent dit weekend wel de slotrace van zoon Max in Abu Dhabi. De jongere Verstappen werd voorafgaand aan het raceweekend op het Yas Marina Circuit al gevraagd naar de afwezigheid van zijn ouders. “Mijn vader rijdt een rally in Afrika, en mijn moeder… nou ja, het was niet gepland dat zij hier zou komen”, zei de Nederlander. “Maar het was ook niet gepland dat ik nog tot en met de laatste race van het seizoen aan het titelgevecht zou meedoen.”

Foto boven: McKlein Images

