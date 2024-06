Dat Jos Verstappen al zijn tijd en energie in de carrière van Max Verstappen heeft gestopt, is algemeen bekend. Sterker nog, tijdens de 24 uur van Le Mans in 2008 was de voormalig Formule 1-coureur meer met de kartwedstrijd van Max bezig dan met het binnenhalen van de overwinning.

In 2008 nam Peter van Merksteijn deel aan Le Mans met de Porsche RS Spyder in de LMP2-klasse. Samen met Jos Verstappen en Jeroen Bleekemolen behaalde het team na 24 uur een klinkende overwinning en stond de geheel Nederlandse line-up op de hoogste trede van het podium.

Een prachtige teamprestatie, al had niet iedereen de volle focus op de race. “Jos was tijdens de race alleen maar bezig met Max. Max was toen nog heel jong, dus hij reed nog geen wereldkampioenschap. Het was dus nog niet zo belangrijk, maar voor Jos wel”, blikt Jeroen Bleekemolen terug in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Jos vroeg letterlijk tijdens de wedstrijd vanuit de cockpit hoe de tweede heat van Max was gegaan”, herinnert Bleekemolen zich. “Max won toen al alles, maar die wedstrijd werd hij tweede. Jos was duidelijk not amused terwijl hij met 320 km/u op de teller over het rechte stuk ging.”

“Jos vertelde over de boordradio welke setup ze hadden moeten gebruiken op de kart. Hij had dus wel wat overcapaciteit tijdens het racen op La Sarthe”, lacht Bleekemolen. “Ideaal is het niet, maar hij was 100% met Max bezig en daarna pas met het winnen van Le Mans.”

Beluister de gehele podcast met Jeroen Bleekemolen

