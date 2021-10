Jos Verstappen denkt dat de titelstrijd die zijn zoon Max uitvecht met Mercedes’ Lewis Hamilton ‘waanzinnig goed’ is voor de Formule 1, en dat Hamilton zonder de tegenstand van Verstappen junior nu alweer kampioen was geweest.

Na 17 van de 22 races staat Hamilton echter niet eens aan kop in het WK, en kijkt tegen een achterstand van 12 punten op zijn Red Bull-rivaal aan. Die voorsprong, zo stelt Verstappen senior in gesprek met FORMULE 1 Magazine, had zelfs nog veel groter kunnen zijn. “Als Max in Bakoe, Silverstone en Boedapest geen tegenslag had gehad, had hij nu vijftig punten of meer voorgestaan.”

‘Waanzinnig goed’

Het is echter zoals het is en het huidige titelduel is ‘enorm spannend’, ziet ook vader Verstappen. “Voor de Formule 1 is deze titelstrijd waanzinnig goed, want het gaat ook tussen twee teams.” Niet alleen dat, na vier titels op rij voor Hamilton mag de Formule 1 volgens Jos Verstappen zijn handen dichtknijpen dat Max er is en een competitieve auto heeft. “Zonder Max, was Lewis nu al wereldkampioen geweest.”

“Max haalt”, zo legt zijn vader uit, “namelijk wel heel veel uit de auto, laten we eerlijk zijn. Dat maakt het zo spectaculair. Hij is een vechter. En dat is toch wat mensen willen zien.” Volgens Jos Verstappen is Red Bull ook gewoon ‘een van de beste teams’, en is het fijn dat het op motorisch vlak nu ook een stuk meer gelijk is. “Dan zie je dat we een kans hebben. Dus ik denk ook dat we hier voor de toekomst echt goed zitten.”

