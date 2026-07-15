Topschaatsers Joy Beune en Jenning de Boo verruilen in augustus hun schaatsen voor raceauto’s! Tijdens The Racing Day op het TT Circuit Assen nemen de twee Nederlandse topsporters het tegen elkaar op in een Mazda MX-5 Cup Challenge. De stunt is een van de blikvangers van het evenement, waarbij Beune en De Boo voor tienduizenden supporters in een compleet andere discipline in actie komen.

The Racing Day wordt traditiegetrouw verreden op het TT Circuit Assen en geldt als het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartevenement van Nederland. Bezoekers kunnen niet alleen genieten van de strijd tussen Beune en De Boo, maar ook van een uitgebreid programma vol races en demonstraties op twee én vier wielen. Op vrijdag 31 juli staan de trainingen en kwalificaties op het programma, waarna op zaterdag 1 augustus en zondag 2 augustus de wedstrijden worden verreden.

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Het evenement biedt een breed scala aan raceklassen, van historische Formule 1-auto’s in de Interserie en de nieuwste Porsches tot superkarts en supercars. Daarnaast staan er gedurende het weekend diverse demonstraties op het programma. De toegang tot The Racing Day is bovendien gratis, waardoor bezoekers de actie vanaf de iconische tribunes van het TT Circuit Assen zonder entreebewijs kunnen volgen.

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