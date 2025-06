Voormalig coureur Juan Pablo Montoya vindt dat Ferrari zich moet gaan richten op stercoureur Lewis Hamilton als het team eindelijk weer een Formule 1-titel wil winnen. De Colombiaan ziet hoe de Scuderia de auto’s nog steeds afstemt op de wensen van Charles Leclerc, terwijl een bolide ontwikkeld naar de voorkeuren van Hamilton – historisch gezien – meer races zou kunnen winnen.

“Op dit moment is Ferrari niet gefocust op Hamilton”, aldus Montoya in zijn podcast voor W Radio Colombia. “Het zal interessant zijn om te zien of ze bij de auto van volgend jaar plotseling meer aandacht besteden aan de wensen van Hamilton of Leclerc.” De oud-coureur en zevenvoudig racewinnaar betoogt dat Ferrari beter kan inspelen op de voorkeuren van de Engelsman – auto’s die rond Leclerc zijn gebouwd, zouden in het verleden al tekort hebben geschoten.

‘Lewis weet precies wat een auto nodig heeft’

“Naar mijn mening moet de basis van de auto meer op Hamilton dan op Leclerc worden afgestemd – mits ze volgend jaar competitief willen zijn”, benadrukte Montoya. “Auto’s die op Charles’ voorkeuren zijn gebaseerd, kunnen één of twee races per jaar winnen, maar geen kampioenschap.” Leclerc won al acht Grands Prix voor de Scuderia, maar kwam nooit verder dan de tweede plaats in het rijderskampioenschap – ook niet in seizoenen waarin hij een duidelijke leidersrol binnen het team had.

Montoya legde uit dat het leiderschap van Lewis Hamilton historisch gezien wel successen heeft opgeleverd. “Onder leiding van Lewis zullen ze heel snel meer tempo vinden – hij weet altijd precies wat een auto nodig heeft”, aldus de Colombiaan. Mogelijk heeft Ferrari’s interne politiek de Engelsman in zijn eerste maanden binnen het team ervan weerhouden om zijn stem te laten gelden. “Bij Ferrari zijn ze nu eenmaal erg politiek en behoorlijk ingewikkeld”, lichtte Montoya toe. “Lewis verwachtte waarschijnlijk – omdat hij Lewis Hamilton is – dat ze alles zouden doen wat hij wilde. Dat verwachtten we allemaal. Maar ja, ego’s zijn nu eenmaal een lastig ding”, besloot hij met een knipoog.

