Volgens oud-coureur Juan Pablo Montoya heeft Lando Norris terecht zijn eerste coureurstitel gewonnen in 2025. De Colombiaan benadrukt dat de McLaren-coureur in de laatste Grands Prix onderdeed voor uitdager Max Verstappen, maar vergeet niet hoeveel punten hij eerder in het seizoen had gescoord. Over het hele seizoen genomen zou de Brit de rechtmatige kampioen zijn, mede dankzij zijn uiterst competitieve MCL39.

Veel kenners beschouwen Max Verstappen – ondanks dat hij nipt naast zijn vijfde titel op rij greep – nog steeds als de sterkste Formule 1-coureur. Volgens Montoya doet dat echter niets af aan de verdiensten van Lando Norris. “Verstappen was sterk in de laatste races van het jaar, maar over het hele seizoen gezien was hij niet de beste”, stelde de voormalig Formule 1-coureur in zijn MontoyAS-podcast. “Halverwege het seizoen was Lando de beste en aan het begin van het jaar was het Oscar (Piastri, red.). Het probleem is dat mensen vaak alleen recente resultaten onthouden.”

‘Geheugen van een goudvis’

Met name in de laatste triple header legde Verstappen zijn rivalen het vuur aan de schenen. Hij won drie races op rij, maar kwam uiteindelijk twee punten tekort om Norris te verslaan. “In de laatste races deed Max het uitstekend, maar mensen hebben soms het geheugen van een goudvis; ze vergeten wat er eerder in het seizoen gebeurde”, aldus de zesvoudig racewinnaar. “Of ze hebben het geheugen van een olifant, maar onthouden dan alleen selectieve gebeurtenissen.”

LEES OOK: Montoya plaatst vraagtekens bij vertrek Helmut Marko: ‘Had geen macht meer’

In een interview met Grosvenor Casinos gaf Montoya toe dat Norris wel profiteerde van de beste auto. “Lando is een waardige kampioen, maar in die auto had iedereen wereldkampioen kunnen worden”, legde hij uit. Volgens Montoya doet dat echter niets af aan Norris’ prestaties. “Twee jaar geleden had Verstappen de beste auto. Dus was hij een waardige kampioen? Ja, natuurlijk. Net zoals Schumacher dat was met Ferrari of Senna met McLaren. Ze hebben nog steeds fantastisch werk geleverd. Dat hoort er gewoon bij.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)