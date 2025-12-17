Oud-coureur Juan Pablo Montoya speculeert dat Helmut Marko afscheid heeft genomen van Red Bull omdat hij geen macht meer had binnen het team. Volgens de Colombiaan verdween de Oostenrijkse topadviseur, die aan de wieg stond van de autosportactiviteiten van Red Bull, steeds meer naar de achtergrond. Geruchten over spanningen met het nieuwe teambestuur zouden hem dit jaar definitief naar de uitgang hebben gedreven.

Montoya stelt dat Helmut Marko, na het ontslag van Christian Horner en het vertrek van Adrian Newey en Jonathan Wheatley, zag dat Red Bull een nieuw tijdperk tegemoetging. Terwijl de macht verschoof naar het nieuwe bestuur, zou Marko op eigen voorwaarden zijn ontslag hebben ingediend. In een officiële verklaring noemde hij het feit dat Max Verstappen nipt naast zijn vijfde titel had gegrepen als voornaamste reden voor zijn vertrek. Volgens Montoya ligt er echter veel meer aan ten grondslag.

‘Ik ga niemands werknemer zijn’

“Ik denk dat Helmut (Marko, red.) besefte dat hij geen macht meer had”, aldus Montoya tegenover Grosvenor Casinos. De Oostenrijker was decennialang één van de meest prominente figuren binnen Red Bull. Hij had het hoogste woord bij het aantrekken van nieuwe coureurs en het ontwikkelen van jonge talenten. Montoya gelooft dat die autonomie onder het nieuwe bedrijfsregime is verdwenen: “Hij had de volledige controle over de coureurs en alle beslissingen in de line-up. Ik denk dat hij zich nu realiseerde dat hij eerst om toestemming moet vragen. Hij bereikte een punt waarop hij tegen zichzelf zei: ‘Ik ga niemands werknemer meer zijn.'”

“Het is heel moeilijk als je autonomie hebt gehad en dat dan allemaal kwijtraakt”, merkte de zevenvoudig racewinnaar op. “Iedereen begint opeens alles in twijfel te trekken.” Geruchten over spanningen bij het contracteren van nieuwe coureurs voeden deze gedachte. “Er gaan verhalen dat hij een Formule 2-coureur, de Ierse Alex Dunne, zou hebben gecontracteerd, maar dat hij zich vervolgens aan het contract moest onttrekken. Dunne verliet McLaren, tekende bij Red Bull, en een week later belde Marko hem op om te zeggen: ‘Sorry, je ligt er toch uit'”, lichtte Montoya toe. “Het andere gerucht is dat hij zonder toestemming Arvid Lindblad heeft gecontracteerd. Dat verbaast me helemaal niet. Het was nu of nooit”, gaf Montoya Marko gelijk.

