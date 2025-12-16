Zak Brown heeft flink de remmen losgegooid tijdens een bijeenkomst in het McLaren-hoofdkwartier in Woking. Samen met het personeel en coureurs Lando Norris en Oscar Piastri blikte de Amerikaanse CEO terug op een uiterst succesvol jaar voor de papaja’s. Tijdens de feestvreugde hield Brown een opvallende speech. Op beelden is te zien hoe hij zijn coureurs – weliswaar met een knipoog – stevig op de hak neemt.

Het is bekend dat Zak Brown zelden een blad voor de mond neemt, maar in deze toespraak ging hij wel erg ver. De McLaren-CEO schroomde bovendien niet om enkele ongemakkelijke momenten uit het verleden op te rakelen, zoals de beruchte strijd tussen Alpine en McLaren om de handtekening van Oscar Piastri in 2022. Norris – met zijn nieuwverworven wereldbeker in de handen – en Piastri vergezelden Brown op het podium in het McLaren Technology Centre, waar hij direct van wal stak.

‘Jij had f*cking Alpine’

“We hebben grote risico’s genomen met jullie allebei”, aldus de Amerikaan. “En doe nou niet alsof jullie betere opties hadden.” Vervolgens richtte hij zich tot Oscar Piastri: “Jij had f*cking Alpine”, grapte Brown. Dat leidde tot luid gelach in de zaal en een veelzeggende grijns bij de Australiër. Daarna was Lando Norris aan de beurt. “Jij moest sneller zijn dan Stoffel Vandoorne”, sneerde hij. Het was een kleine steek onder water richting de Belgische Formule 1-coureur.

“Ik had me geen betere coureursbezetting kunnen wensen, zowel op als naast de baan”, vervolgde Zak Brown trots. “Twee van de snelste coureurs ter wereld én de aardigste. Dat is de McLaren-manier.” Toch volgde er opnieuw een roast: “Misschien staan jullie hier volgend jaar weer en zeggen jullie dan: ‘Die gast kan de pot op.'” Brown haastte zich te relativeren: “Zover zal het hopelijk niet komen. Beide coureurs zijn dol op me. Ze zijn idolaat van me. Ze noemen me ‘Big Daddy’ achter mijn rug om.” Opnieuw klonk er gelach in de zaal, al was er bij Norris en Piastri ook sprake van zichtbaar ongemak. “In werkelijkheid kunnen ze me vaak genoeg de baas”, aldus Zak Brown. “Maar bij Andrea Stella (teambaas, red.) zullen ze dat niet proberen. Diep van binnen zijn ze doodsbang voor hem”, grapte hij tot slot.

