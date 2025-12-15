Met de seizoensfinale in Abu Dhabi kwam er een einde aan het tijdperk van de ground effect-auto’s in de Formule 1. Vier jaar lang bepaalden deze bolides het gezicht van de sport, maar vanaf volgend seizoen breekt een nieuwe fase aan. Het ground-effectconcept riep vanaf het begin gemengde gevoelens op, onder meer door het hevige stuiteren, het toegenomen gewicht en de beperkte inhaalmogelijkheden. Max Verstappen zal deze reglementen in elk geval niet missen.

Verstappen, die in de periode tussen 2022 en 2025 definitief zijn plek in de Formule 1-geschiedenis opeiste, kijkt niet met weemoed terug op de auto’s die hem zoveel succes brachten. De Nederlander is toe aan iets nieuws. “Ik ga deze auto’s niet missen”, verklaarde hij tegenover het Italiaanse Formula Passion. “In het begin was het nog wel leuk dat je anderen kon volgen, maar na verloop van tijd verdween dat ook.”

‘Mijn rug brokkelt langzaam af’

Toch kan Verstappen ook enkele positieve aspecten benoemen in vergelijking met eerdere generaties auto’s. “Misschien kunnen andere auto’s nog steeds relatief goed volgen en hebben we iets meer controle”, voegde hij eraan toe. “”Bij oudere auto’s hadden we vaak extreme over- of onderstuur. Aan de andere kant hebben we nu minder aerodynamische druk; de slipstream is lang niet meer zo belangrijk als vroeger. Soms is die zelfs niet genoeg om in te halen.”

Ook fysiek heeft het ground effect-tijdperk zijn sporen nagelaten bij de Red Bull-coureur. “Ik vond het niet heel leuk om in deze auto’s te rijden”, gaf Verstappen toe. “Ze zijn al die jaren niet erg comfortabel geweest. Mijn rug brokkelt langzaam af en mijn voeten doen altijd pijn. Natuurlijk, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld motorcross, hebben we niets te klagen”, grapte hij tot slot. “Maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan de auto’s van 2015 en 2016.”

