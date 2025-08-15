Met zijn vier titels is Max Verstappen een van de meest gewilde coureurs in de Formule 1. Eerder dit jaar doken er al volop geruchten op over een mogelijke overstap naar Mercedes. De Duitse renstal flirtte al langer met de Nederlander, maar tijdens het raceweekend in Hongarije bevestigde hij trouw te blijven aan Red Bull. Oud-coureur Juan Pablo Montoya speculeert dat Verstappen mogelijk noodgedwongen blijft, omdat zijn onderhandelingspositie is afgezwakt.

Anders dan andere kenners meent Montoya dat Verstappen weinig speelruimte heeft als het gaat om een overstap. Volgens de Colombiaan had juist Red Bull dit jaar een sterke onderhandelingspositie. “Vorig jaar had Max Verstappen waarschijnlijk 100 miljoen gekost”, verklaarde Montoya tegenover gokplatform Coinpoker. De Nederlander wist vorig jaar in een weinig competitieve auto alsnog de wereldtitel naar zich toe te trekken. Omdat zijn auto dit jaar nog minder presteert, zou Verstappen mogelijk minder aantrekkelijk zijn. “Dit jaar rijdt hij in een nog lastigere auto, dus kun je hem misschien al voor 50 miljoen contracteren”, legde Montoya uit.

‘Toto Wolff kon de helft bieden’

“Misschien is dat de reden dat hij blijft”, stelde de zevenvoudig racewinnaar. “Misschien dacht Max dat hij 100 miljoen zou krijgen, maar de onderhandelaars hadden de overhand. Zij wisten immers dat Verstappen hen harder nodig heeft dan zij hem”, oordeelde Montoya. “Je kunt dit jaar anders onderhandelen en zeggen: ‘Als je hier wilt zijn, is dit het bedrag dat je krijgt.’ Zo had Toto Wolff hem ook de helft kunnen bieden ten opzichte van vorig jaar.”

LEES OOK: Red Bull-hypercar kan Verstappen verslaan: ‘RB17 is sneller dan Formule 1-auto’

Inmiddels wijst alles erop dat Mercedes doorgaat met het huidige rijdersduo, bestaande uit George Russell en Kimi Antonelli. Beiden wachten nog op een contractverlenging, maar doordat Verstappen trouw blijft aan Red Bull, staat niets een nieuwe samenwerking in de weg. Toto Wolff heeft wel toegegeven dat hij zich verplicht voelde om met Verstappen te praten, al is daar geen deal uit voortgekomen. Mogelijk kiest de Nederlander in de toekomst alsnog voor een transfer. Zijn huidige contract met Red Bull, dat doorloopt tot en met 2028, kan op een later moment alsnog ontbonden worden.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.