Red Bull onthulde vorig jaar de RB17-hypercar, een circuitmonster gebaseerd op Formule 1-technologie. Adrian Newey, destijds nog technisch directeur bij de Oostenrijkse renstal, ontwierp deze exclusieve bolide om het gat in de Red Bull-stamboom te vullen; door de coronapandemie kwam er immers nooit een RB17-Formule 1-auto. Wie één van de vijftig exemplaren weet te bemachtigen, zou volgens topingenieur Rob Gray sneller kunnen rijden dan een F1-bolide.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed in juli nam Red Bull een podcast op met oud-coureur David Coulthard en topingenieur Rob Gray. Gray speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de RB17, de eerste hypercar van de stierenstal. Samen met meesterontwerper Adrian Newey mocht hij zonder restricties het ultieme racemonster creëren, volledig gebaseerd op Formule 1-techniek. Volgens de simulaties zou de RB17 zelfs sneller zijn dan Max Verstappen in een kwalificatierondje.

Extremen

“Ik vraag me af in hoeverre de auto – op basis van de simulaties – in de buurt komt van een Formule 1-auto?”, vroeg David Coulthard aan zijn Red Bull-collega. “Ik durf daar niet te veel over te zeggen – als ik daar nu uitspraken over doe, kunnen die me later nog achtervolgen”, reageerde Gray lachend. “Maar in de virtuele wereld is de RB17 voorlopig sneller dan een Formule 1-auto. Tijdens simulaties op Spa-Francorchamps klokten we een tijd van 1 minuut en 38 seconden. Dus ja, dat is ontzettend snel.” Ter vergelijking, Lando Norris pakte dit jaar poleposition op Spa met een tijd van 1:40.562.

De RB17, die te extreem is voor de openbare weg en daarom uitsluitend op het circuit mag worden losgelaten, beschikt over een indrukwekkende lijst aan technische features. Het gevaarte wordt aangedreven door een atmosferische 5,4-liter V10-motor van Cosworth. Het blok bereikt pas bij 15.000 toeren het rood en klinkt daardoor als een Formule 1-auto uit de Schumacher-jaren. Vermogen is er in overvloed – de motor stuurt liefst 1000 pk naar de achterwielen. Daarnaast is de RB17 uitgerust met een hybridesysteem dat nog eens 200 pk extra toevoegt. Met een drooggewicht van nog geen 900 kilo levert dat vanzelfsprekend duizelingwekkende rondetijden op.

Adrian Newey poseert met zijn creatie, de RB17-hypercar (Red Bull Content Pool)

