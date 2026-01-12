De nasleep van Sergio Pérez’ Red Bull-loopbaan blijft de gemoederen bezighouden. De Mexicaan heeft zich in aanloop naar zijn rentree bij Cadillac meermaals kritisch uitgelaten over zijn vier jaar naast Max Verstappen. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya voelt weinig voor de recente klaagzang van Pérez en plaatst diens uitspraken in een ander perspectief; hij benadrukt vooral de kansen die Red Bull de 35-jarige coureur heeft geboden.

Sergio Pérez kwam in 2021 naar Red Bull als vervanger van Alex Albon. Aanvankelijk leek het team eindelijk een geschikte teamgenoot voor Max Verstappen te hebben gevonden, maar in de latere seizoenen verbleekte hij – net als zijn voorgangers – naast de Nederlandse kampioen. Eind 2024 leidde dat tot een breuk met het team. Binnenkort maakt Pérez echter zijn comeback bij het gloednieuwe Cadillac-team en staat hij opnieuw volop in de schijnwerpers. Daarbij laat hij zich ook kritisch uit over zijn tijd in Milton Keynes. Zo verklaarde hij in de CRACKS-podcast dat ‘alles bij Red Bull een probleem was.’

Montoya: ‘Pérez kreeg volop kansen’

In zijn eigen MontoyAS-podcast reageerde Juan Pablo Montoya op de uitspraken van Pérez. De Colombiaan schetste een genuanceerder beeld. “Als je het bekijkt vanuit het perspectief van een Mexicaanse Pérez-fan, zou je kunnen stellen dat Red Bull hem niet helemaal eerlijk heeft behandeld”, verklaarde hij. “Maar zoals hij zelf aangeeft, hij wist waar hij aan begon. Eerlijk of niet, Red Bull hielp hem wel aan vijf overwinningen. Waar kun je dan over klagen?”

LEES OOK: Pérez blikt terug op rivaliteit met Verstappen: ‘In de auto is hij een ander persoon’

Volgens Montoya hoort dat perspectief bij de Formule 1. “Je kunt klagen dat de auto soms onbestuurbaar was, maar er waren ook veel positieve punten”, besloot hij. “Red Bull gaf hem volop kansen. Als hij zich comfortabel voelde in de auto, presteerde hij uitstekend.” In vier seizoenen won Pérez niet alleen vijf races, hij veroverde ook drie polepositions en stond in totaal 29 keer op het podium voor de Oostenrijkse renstal.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)