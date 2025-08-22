Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac heeft Valtteri Bottas voor het seizoen 2026 vastgelegd. Binnenkort zal de Amerikaanse renstal officieel bekendmaken dat de Mercedes-reserve en tienvoudig racewinnaar is gecontracteerd. Het team zou daarnaast ook een deal willen sluiten met voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez. Juan Pablo Montoya legt uit waarom deze ervaren rijders volgens hem ‘het perfecte duo’ vormen voor het nieuwe Cadillac-team.

De Formule 1 nam vorig jaar afscheid van zowel Valtteri Bottas als Sergio Pérez. Waar Bottas geen nieuw contract kreeg aangeboden bij Sauber, werd Pérez’ verbintenis met Red Bull vroegtijdig beëindigd. Toch gloort er hoop voor de beide 35-jarigen; Cadillac, dat in 2026 debuteert in de koningsklasse, wil graag ervaren coureurs aantrekken. De deal met Bottas is inmiddels beklonken en ook Pérez zou binnenkort zijn handtekening onder een Cadillac-contract zetten.

In gesprek met AS Colombia lichtte Juan Pablo Montoya toe waarom Cadillac zou kiezen voor een Pérez-Bottas-formatie. “Ja, voor mij is dat hét koppel”, aldus Montoya. “Ze zouden de een voor één jaar moeten contracteren en de ander voor twee jaar. Daarna moet je op zoek naar een jongere coureur die in de toekomst van betekenis kan zijn. Bottas en Pérez zijn twee uitstekende rijders, maar het zijn ook gasten die over twee à drie jaar weer willen stoppen. Dat neemt niet weg dat ze voor de beginjaren het perfecte duo zijn.”

Ervaringsdeskundigen

Pérez brengt niet alleen een schat aan ervaring mee, maar ook lucratieve sponsordeals. Bovendien stond hij jarenlang bekend als sterke middenveldcoureur, voordat hij in 2021 bij topteam Red Bull tekende. Daar won hij meerdere Grands Prix, al vormde hij nooit echt een bedreiging voor Max Verstappen. Vooral in zijn laatste jaar in Milton Keynes kampte hij met een stevige vormcrisis. Ook Valtteri Bottas kende een moeizaam slot bij Sauber, maar heeft wel tien overwinningen op zijn palmares staan. Daarnaast fungeerde hij dit jaar als reservecoureur bij Mercedes, waardoor hij ongetwijfeld waardevolle kennis heeft opgedaan.

“Ik denk dat Checo een tweejarig contract moet krijgen”, vervolgde Montoya. “Met zijn profiel en alles wat daarbij komt kijken, past hij beter bij Cadillac. Maar Bottas kan ook erg snel zijn bij Cadillac. Het hangt er een beetje vanaf hoe gemotiveerd hij is. Op een goede dag kan hij sneller zijn dan Pérez, maar tegelijkertijd toont hij ook veel emotie. Het hangt dus echt van de dag af.”

