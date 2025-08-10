Na afloop van de GP van Hongarije draaide alles om de teloorgang van Lewis Hamilton. De Britse vedette beleefde een dramatisch weekend met Ferrari – nadat hij in Q2 werd uitgeschakeld, kwam hij in de race niet verder dan de twaalfde plaats. Het contrast met teamgenoot Charles Leclerc, die namens de Scuderia poleposition veroverde, was groot. Oud-coureur Juan Pablo Montoya waarschuwt echter dat Leclerc mogelijk terrein gaat verliezen.

Montoya voorspelt dat er het nodige gaat veranderen binnen Ferrari. Hamilton maakte dit seizoen zijn debuut in Maranello, maar oogde tot nu toe onwennig in de rode bolide, op een enkele sprintzege na. Volgens Montoya zal de zevenvoudig wereldkampioen zich echter steeds meer laten gelden binnen het team, wat gevolgen kan hebben voor de positie van Leclerc.

Omslag bij Hamilton

“Wat er echt gebeurt, is dat Lewis op een punt is gekomen waarop hij zijn teamgenoot – in dit geval Charles Leclerc – wil verslaan”, legde Montoya uit tegenover AS. “Achter de schermen werkt hij zich enorm in het zweet, maar de auto is gewoon nog niet naar zijn zin. De ingenieurs beginnen hem weliswaar beter te begrijpen, maar hebben nog niet volledig door hoe lastig deze auto te besturen is.” Volgens Montoya heeft Leclerc nu nog het voordeel dat hij al jaren voor Ferrari racet, maar in de toekomst zou Hamilton hem het hoofd kunnen bieden.

“Leclerc lijkt erg snel omdat hij met deze auto overweg kan”, doelde Montoya op Charles’ magistrale polerondje in Boedapest. “Ik denk dat, naarmate Ferrari de auto meer afstemt op de rijstijl van Lewis en hij zich comfortabeler voelt, het leven voor Charles lastiger wordt. Tot nu toe vormde Hamilton maar zelden een bedreiging, maar we zullen zien.” De 40-jarige Brit maakte tijdens het raceweekend in Hongarije een verslagen indruk, hoewel meerdere experts erkennen dat Hamilton vaak pas in de tweede seizoenshelft tot leven komt.

