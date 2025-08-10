Frédéric Vasseur heeft een aantal duidelijke doelen voor ogen voor zijn team Ferrari. De inkt op zijn contractverlenging is nog meer net opgedroogd, maar de Fransman weet al wat hij voor het einde van het jaar nog voor elkaar wil krijgen met de Italiaanse renstal: het winnen van races. Uiteindelijk is het doel van Vasseur om Ferrari weer terug te brengen naar de gloriedagen die het team beleefde onder Jean Todt, maar daar is volgens de Fransman meer tijd voor nodig.

Ferrari maakte eind juli bekend de komende jaar nog door te gaan met Frédéric Vasseur aan het roer. Na maandenlange speculatie over de toekomst van de Fransman bij de Scuderia kiest de Italiaanse renstal met de contractverlenging van de teambaas voor stabiliteit. Vasseur leidt zo ook het team wanneer in 2026 ingrijpende veranderingen aan het technische reglement op het programma staan.

Gloriedagen

De Scuderia staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap, voor Mercedes en Red Bull, en heeft als doel om deze plek te verzilveren. “We willen ook wat races winnen voor het einde van het jaar”, vertelt Vasseur aan Formula1.com. De Fransman hoopt daarna het team weer naar de gloriedagen van Jean Todt te brengen – Ferrari won onder de voormalig teambaas acht constructeurs- en zes coureurstitels – maar geeft toe dat dat tijd gaat kosten.

LEES OOK: Steiner berispt Hamilton: ‘Ik hou er niet van als mensen zo opgeven’

“Dat kost niet alleen bij Ferrari tijd, maar bij elk team”, vervolgt de Fransman. “Als je kijkt naar alle succesverhalen in de F1 – bijvoorbeeld toen Christian (Horner, red.) bij Red Bull kwam of Jean bij Ferrari – dan zie je dat al deze succesverhalen tijd nodig hadden voordat de eerste overwinning werd behaald. Zo werkt het nu eenmaal in de paddock: je hebt een paar jaar nodig om een team op te bouwen en de mensen te verzamelen die je bij je wilt hebben. En dan kost het ook nog eens tijd om samen te werken.” Volgens Vasseur biedt 2026 alvast een eerste ‘goede kans’ om alles binnen de Scuderia bij elkaar te brengen.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.