Günther Steiner is geen fan van de houding van Lewis Hamilton tijdens de GP Hongarije. De Brit zat er na een teleurstellende kwalificatie helemaal doorheen, en twijfelde openlijk of hij nog wel goed genoeg is voor Ferrari. Steiner adviseert Hamilton om zich gewoon weer te focussen op wat hij het beste kan: ‘Hij is niet voor niets een zevenvoudig wereldkampioen.’

Lewis Hamilton zat er tijdens het Grand Prix-weekend op de Hungaroring helemaal doorheen. De Brit kwam niet verder dan Q2 in de kwalificatie, terwijl teamgenoot Charles Leclerc onverwacht er met de polepositie vandoor ging. Hamilton noemde zichzelf ‘nutteloos’ voor Ferrari, en suggereerde zelfs dat de Scuderia maar van coureur moest veranderen.

LEES OOK: Brundle zaait twijfel over Hamilton: ‘Zo duurt het geen twee seizoenen meer’

Günther Steiner snapt helemaal niks van Hamiltons opmerkingen. “Hoe kun je nou als zevenvoudig wereldkampioen zeggen dat je nutteloos bent?”, vraagt de voormalig teambaas zich af in de Red Flags-podcast. “Het gaat me daarbij niet om zijn prestaties, hij heeft het overduidelijk moeilijk. We hebben het allemaal in ons leven wel eens moeilijk. Maar om dan te zeggen dat je nutteloos bent, dat is gewoon een hele verkeerde instelling. Ik hou er niet van als mensen het zo opgeven, als ze zo’n houding hebben dat andere mensen je dan zielig moeten vinden.”

Steiner adviseert Hamilton om in plaats daarvan ‘harder te werken’ en zijn motivatie weer terug te vinden. “Een paar weken terug vertelde Hamilton nog aan de ingenieurs wat er gedaan moest worden”, verwijst de voormalig Haas-teambaas naar de documenten die de coureur aan Ferrari stuurde. Hamilton hoopte zo zijn steentje bij te dragen aan het verbeteren van zowel de auto als het team. “Maar nu zegt hij dat hij nutteloos is. Hij moet zich gewoon focussen op wat hij goed kan en dat is het besturen van een raceauto. Hij is niet voor niets een zevenvoudig wereldkampioen.”

LEES OOK: Hamilton toch nog strijdvaardig na ‘weekend om te vergeten’ in Hongarije: ‘Vlak me nog niet uit’

‘Vasseur is geen tovenaar’

Het onderwerp van gesprek blijft bij Ferrari, en Steiner deelt ook zijn mening over de recente contractverlenging van teambaas Frédéric Vasseur. Volgens de Italiaan was het de juiste beslissing van de Scuderia om de Fransman aan te houden. “Ze hebben stabiliteit nodig”, legt Steiner uit. “Als ze weer van teambaas veranderen, dan heeft de volgende ook weer een excuus om het twee jaar lang minder goed te doen.”

De oud-teambaas van Haas is van mening dat Vasseur gewoon meer tijd nodig heeft. “Wat verwacht je anders van Fred? Ik bedoel, hij is geen tovenaar. Hij heeft tijd nodig. Ferrari doet het verder best wel goed, behalve een paar problemen en dat Lewis niet presteert. Maar ze staan nog wel tweede (in het constructeurskampioenschap, red.).”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.