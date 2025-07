Lewis Hamilton hoopt op een andere afloop van zijn tijd bij Ferrari dan zijn voorgangers Fernando Alonso en Sebastian Vettel. De twee coureurs kwamen, net als de Brit, bij de Italiaanse renstal als meervoudige wereldkampioenen, maar konden in dienst van Ferrari geen coureurstitel meer pakken. Hamilton onthult er alles aan te doen, inclusief het sturen van meerdere documenten, om datzelfde lot te ontlopen.

Lewis Hamilton rijdt alweer een half jaar in het Ferrari-rood rond. Behalve successen tijdens de sprintraces leverde het eerste seizoen van de zevenvoudig wereldkampioen bij de Scuderia tot nu toe niet de gehoopte resultaten op. Zo wacht de Brit nog altijd op zijn eerste podiumplaats in dienst van het Italiaanse team. Hamilton onthult nu hoe hij hoopt eenzelfde lot als Fernando Alonso en Sebastian Vettel – die hem voorgingen bij Ferrari – te voorkomen. De twee waren, net als Hamilton, al wereldkampioen voorafgaand aan hun tijd bij Ferrari, maar konden als Scuderia-coureur geen titel meer pakken.

Documenten

De zevenvoudig wereldkampioen houdt onder meer verschillende vergaderingen met de topmannen binnen Ferrari, waaronder teambaas Frédéric Vasseur en technisch directeur van het chassis Loïc Serra, en stuurt het team meerdere ‘documenten’. In deze documenten doet Hamilton suggesties voor onder meer ‘structurele veranderingen’ om het team zo te verbeteren. Ook hoopt de wereldkampioen zijn steentje bij te dragen aan het optimaliseren van de auto.

“De reden hiervoor is dat ik een enorme hoeveelheid potentie zie in dit team”, vertelt Hamilton in de persconferentie toen hem werd gevraagd waarom hij deze documenten had gemaakt. “De passie, daar komt niets bij in de buurt. Het is een enorme organisatie, en er zijn veel bewegende delen, en ze werken niet allemaal zoals ze zouden moeten werken.”

‘Dat weiger ik’

“Dat is uiteindelijk de reden waarom het team niet het succes heeft gehad dat het volgens mij verdient”, vervolgt Hamilton. “Het is mijn taak om absoluut iedereen binnen Ferrari uit te dagen, vooral de jongens aan de top die de beslissingen nemen.” De Brit hoopt zo voor elkaar te krijgen wat zijn voorgangers Alonso en Vettel niet is gelukt: een kampioenschap winnen met de Scuderia.

“Als je kijkt naar het team in de afgelopen twintig jaar, hebben ze geweldige coureurs gehad. Ze hebben Kimi (Raikkonen, red.) gehad, Fernando, Sebastian, allemaal wereldkampioenen, maar ze hebben geen wereldkampioenschap gewonnen (met Ferrari, afgezien van Raikkonen, red.)”, aldus Hamilton. “Voor mij geldt echter: ik weiger dat dat bij mij het geval is.”

