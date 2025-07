Ook voor Racing Bulls-coureur Isack Hadjar kwam het ontslag van Christian Horner als Red Bull-teambaas als een verrassing. De Franse rookie was in de fabriek van Racing Bulls toen hij het nieuws hoorde. Volgens Hadjar was er binnen Red Bulls zusterteam vooral verdriet om het afscheid van Laurent Mekies, die inmiddels het stokje van Horner heeft overgenomen.

Het plotselinge ontslag van Christian Horner bij Red Bull kwam niet alleen voor de buitenwereld als een verrassing. Ook voor de teambaas zelf was het ‘een schok’, zo onthulde de Brit zelf in zijn afscheidsspeech. Isack Hadjar, sinds dit seizoen coureur bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls, hoorde van het ontslag van de Brit tijdens een bezoek aan de fabriek. “Het was vooral voor de ingenieurs en monteurs jammer dat Laurent (Mekies, red.) ons team heeft verlaten”, vertelt Hadjar in Spa over de promotie van Mekies als Red Bull-teambaas. De Fransman stond sinds 2024 aan het roer bij Racing Bulls.

Hadjar geeft toe dat hij zelf niet zo vaak met Horner heeft samengewerkt. “Ik werkte vaker samen met Helmut (Marko, red.)”, vervolgt de Racing Bulls-coureur. “Met Christian waren de ontmoetingen steeds maar kort. Het contact was altijd met Helmut tijdens mijn progressie door de juniorcategorieën”.

‘Je bent zo goed als je laatste race’

Hadjar werd zelf de afgelopen tijd, in navolging van zijn vertrokken teambaas Mekies, ook in verband gebracht Red Bull. Met name vanwege de tegenvallende resultaten van de in maart gepromoveerde Yuki Tsunoda. De Franse coureur gaf eerder al toe dat een promotie naar Red Bull zeker zijn doel is. Dat zijn voormalige teambaas Mekies nu de touwtjes in handen heeft bij de Oostenrijkers is volgens Hadjar zeker ‘handig’. “Als ik met hem kan werken, is dat wel makkelijker. Maar er zijn nog twaalf races dit jaar, en je bent slechts zo goed als je laatste race.”

