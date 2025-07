Yuki Tsunoda is blij met de aanhoudende steun van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Hoewel de Japanner dit seizoen nog maar weinig WK-punten heeft gepakt voor de Oostenrijkers, zag de 82-jarige adviseur op Silverstone toch al een stijgende lijn bij de nieuwste Red Bull-coureur. Tsunoda waardeert de hulp van de ‘directe’ Marko en onthult hoe de adviseur hem motiveert om beter te worden.

Yuki Tsunoda is al de tweede teamgenoot van Max Verstappen in 2025, nadat de Japanner in maart Liam Lawson verving bij Red Bull. Sindsdien heeft Tsunoda echter nog niet heel veel indruk kunnen maken. De Japanse coureur pakte slechts zeven WK-punten in zijn tijd als Red Bull-coureur, tegenover de 129 punten die Verstappen in dezelfde tijd bij elkaar sprokkelde. Toch blijft adviseur Helmut Marko het vertrouwen in de Japanner houden.

“Yuki Tsunoda heeft het tijdens een aantal Grand Prix-weekenden moeilijk gehad, maar in Engeland zagen we al een stijgende lijn”, schreef Marko in zijn Speedweek-column. “We hebben intensieve gesprekken met hem gehad, en hij werkt ook met sportpsychologen.” Tsunoda is zelf ook blij met de steun van de 82-jarige Oostenrijker. “Beter dan dat hij zegt: ‘We gaan hem in twee races vervangen’”, vertelt Tsunoda aan de media. “Hij steunt en helpt me nog steeds, en vertrouwt op mijn talent en snelheid. Ik moet dus alleen op de baan bewijzen dat ik het ook echt kan.”

Druk

Volgens Tsunoda werken de ‘directe’ methodes van Marko zelfs als motiverend. “Helmut is gewoon rechtdoorzee. Als ik in sommige races slecht presteert, vertelt hij me meteen wat er mis ging en wat er goed was”, legt de Japanner uit. “Het is een soort druk die hij me oplegt. Soms motiveert hij mij zo zelfs tot prestaties die ik zelf niet voor mogelijk had gehouden. Hij werkt al op deze manier sinds ik een junior (bij Red Bull, red.) was en ik waardeer de steun die ik tot nu toe van hem heb gekregen enorm.”

