Supermarktketen Jumbo gaat door met de sponsoring van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. Dat heeft Ton van Veen, de tijdelijke opvolger van Frits van Eerd als CEO, verteld tijdens de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf. Jumbo zal zich als sponsor wel terugtrekken uit de motorsport.

Van Eerd trad eind september terug als CEO van Jumbo vanwege zijn betrokkenheid bij een omvangrijke witwaszaak. In deze zaak, waarin Van Eerd nog altijd als verdachte geldt, draait het onder meer om contracten in de motorsport.

,,Motorsport is bij ons in een bijzonder daglicht komen te staan. Dat heeft ook gevolgen voor onze sponsoring. Daar zullen we niet langer mee doorgaan. We zullen ook kritisch kijken naar onze activiteiten in de autosport. Een uitzondering daarop is het contract met Max Verstappen”, aldus Van Veen.

De toekomst van het eigen raceteam van Frits van Eerd, Racing Team Nederland, is nog wel onduidelijk. Voor de sponsoring van de schaats- en wielerformatie verandert er – net als voor Red Bull-coureur Max Verstappen – niets.

Jumbo is al sinds 2013, toen Max Verstappen de overstap maakte van de karts naar de Formule 1, een trouwe sponsor van de Limburger. Van Eerd was binnen Jumbo de man die zich hard maakte voor ondersteuning van Verstappen in een tijd dat autosport in Nederland aanzienlijk minder populair was dan nu.

,,Er was enorm veel scepsis. Bij heel veel supermarkten liep je continu tegen borden aan met voetbalplaatjes. Ik heb vervolgens intern gezegd: ‘Jongens wij gaan geen voetbalplaatjes doen. Ik vind het niet leuk, niet spannend en totaal niet onderscheidend. Wij gaan autosport doen’. Nou, ik kan je vertellen, ik heb heel wat moeten uitleggen”, vertelde Frits van Eerd eerder exclusief tegen FORMULE 1 Magazine.

