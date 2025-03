Kunnen de Max Verstappen-fans zich op basis van de Australische Grand Prix al rijk rekenen voor dit raceweekend in China? “Als het even tegenzit, staan daar McLaren, Ferrari en Mercedes voor hem op de grid”, blikt coureur Jeroen Bleekemolen vooruit in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Op het permanente Shanghai International Circuit maken de coureurs zich op voor een droog raceweekend. Dit staat bijna haaks op het natte stratencircuit waar afgelopen zondag de openingsrace werd verreden. Worden daarom de kaarten hier opnieuw geschud? “Het zal heel anders zijn,” zegt Bleekemolen. “Maar één ding is wel duidelijk: McLaren staat wel echt 3-0 voor op de rest. Onder alle omstandigheden waren ze gewoon het beste. Als je zag hoe ze weg konden rijden in de regen, niet normaal. Alleen Verstappen kon nog enigszins wat doen, maar Russell haakte natuurlijk ook af en de rest nog veel meer.”

Onder droge omstandigheden maakt Bleekemolen zich zorgen over de snelheid van de Red Bull RB21. “Als je de longruns bekijkt van de vrijdag in Melbourne, dan zaten eigenlijk Mercedes en Ferrari niet eens zo heel ver van McLaren af. Ik vond Verstappen daar wel een beetje tegenvallen. Die zat echt wel een tiende of vier, vijf daarachter en dat is een slecht teken voor Red Bull. Het veld zit zo dicht op elkaar, dat als het in China even tegen zit, zomaar naast McLaren ook Ferrari en Mercedes voor hem staan. Het is dus niet ondenkbaar dat Max daar zomaar zevende staat.”

Of bekijk de video van Paddockpraat hier:



