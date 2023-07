De Grand Prix van Nederland wordt vanaf volgend jaar ietsjes duurder voor de bezoekers. De gemeente Zandvoort is akkoord gegaan met een zogenoemde ‘funtaks’ die extra kosten van grote evenementen moet gaan dekken. Deze kosten worden doorgerekend naar de kaartjes van bezoekers.

De taks gaat vanaf 2024 in en geldt alleen voor evenementen met meer dan 10.000 bezoekers per dag. De extra kosten zullen uiteindelijk neerkomen op zo’n drie euro meer per kaartje. Daarmee worden de kosten gedekt voor onder andere verkeersregelaars en de beveiligingsmaatregelen die bij een evenement van deze schaal komen kijken.

De vermakelijkheidsretributie – zoals deze belasting eigenlijk heet – is ingediend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Volgens het college maakt de gemeente ruim 800.000 euro aan kosten tijdens de F1-race op het circuit. De extra belasting werd met dertien tegen drie aangenomen door de gemeenteraad.

De organisatie van het circuit heeft laten weten tegen de belasting te zijn, maar hem verder ook niet aan te gaan vechten. Wel benadrukt de organisatie dat in hun ogen de race juist erg veel inkomsten oplevert voor de gemeente en de regio. De eerstvolgende race op Zandvoort is op 27 augustus, dit jaar dus nog zonder de extra belasting.

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt vanaf deze week in de winkel, maar je kunt hem nu alvast online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige foto’s. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland.