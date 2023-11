De race in Las Vegas dreigt een van de slechtst bezochte races van het jaar te worden. Ondanks de pracht en praal van ‘Sin City’ lijkt er een historisch laag aantal bezoekers op de race af te komen.

De Grand Prix van Las Vegas werd vorig jaar met veel spektakel aangekondigd. Een race in een van de bekendste steden ter wereld leek een garantie voor succes. Maar de kaartverkoop lijkt dat idee niet helemaal te weerspiegelen.

Volgens de Las Vegas Review Journal zijn er voor het hele weekend zo’n 105.000 kaarten verkocht. Dat is slechts een kwart van de kaarten voor de race in Austin vorige maand. Het komt in de verste verte niet in de buurt van de race op Silverstone, die met 480.000 bezoekers de beste verkoopcijfers heeft dit jaar. De race op Zandvoort had 305.000 bezoekers, bijna drie keer zoveel als Las Vegas lijkt te krijgen. Sterker nog, als de cijfers inderdaad kloppen, dan wordt Las Vegas de op een na slechtst bezochte race dit seizoen. Alleen de openingsrace in Bahrein deed het slechter, met 98.000 bezoekers.

Er zijn verschillende verklaringen te bedenken voor de slechte opkomst. Zo zijn de beide titels al opgeëist door Red Bull en Max Verstappen, wat het voor toeschouwers minder interessant kan maken, al helemaal in de gokstad Las Vegas. Dat weerhield fans er echter niet van om naar de afgelopen races in Austin, Brazilië en Mexico te komen, waarbij de laatste twee zelfs nieuwe records zetten voor hun aantal fans.

Veel waarschijnlijker is dat fans wegblijven vanwege de omstandigheden rondom de race. Met een lokale starttijd van 22:00 uur is het een erg late race (andere avondraces startten allemaal uiterlijk om 20:00 uur lokale tijd). Maar daarnaast dreigt de race in Las Vegas ook de koudste race uit de geschiedenis van de Formule 1 te worden. De huidige weersvoorspellingen verwachten temperaturen van ongeveer vier graden Celsius. Hoewel de dagen in Las Vegas namelijk verzengend heet kunnen zijn, koelt het in de woestijnstad erg snel af in de avond. Fans op de tribune zullen zich dus warm aan moeten kleden.

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde