Dat het hem van P4 naar P12 terugwierp is pech, maar de veelbesproken straf voor Ferrari-coureur Carlos Sainz was zondag in Melbourne terecht. Dat stelt Allard Kalff in een terugblik op de race in Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine. Op Maranello denken ze er enkele dagen later nog steeds anders over.

“Met die vijf seconden als straf kan ik wel leven”, stelt Kalff. “Natuurlijk is het in een van de eerste bochten na de herstart en in de eerste ronde; dat is allemaal waar. Maar het punt waarop hij Alonso raakte… Hij had ook gemakkelijk iets van z’n gas af kunnen gaan en dan had hij Alonso niet geraakt. Dat Sainz voor die actie dus een straf krijgt, valt te billijken. Dat staat in het reglement, daar valt niks op af te dingen. De timing is alleen wel raar.”

Grote gevolgen

Het had grote gevolgen voor Sainz, die als nummer vier over de streep kwam na de slotronde achter de safety car. Omdat de coureurs kort achter elkaar finishten op steeds enkele tienden van een seconde, viel de Spanjaard tot buiten de punten terug.

Buitenproportioneel was het echter niet. “Dat gebeurt soms, jammer dan. Het is pech”, vindt Kalff. “Als je in het voetbal tien seconden voor het einde een beetje lullig de bal tegen je hand krijgt, krijg je ook een penalty tegen. Dat is óók pech. Want als je die bal juist al ná tien seconden tegen je hand krijgt, krijg je dezelfde penalty tegen, maar heb je nog negentig minuten om er wat aan te doen.”

Moraal van het verhaal: de timing mag dan lullig zijn, het maakt de straf niet minder terecht.

Kritiek

Bij Ferrari uitte Sainz nog tijdens de race kritiek op de beslissing. Hij had de stewards uitleg willen geven om een straf te voorkomen. Na afloop wilde de Spanjaard alsnog zijn gelijk halen. De wedstrijdleiding was echter helder in het oordeel: Sainz kreeg volledig de schuld van de aanrijding met Alonso en naast de vijf seconden straf kreeg hij ook nog twee strafpunten op de licentie.

Teambaas Fred Vasseur kon er ook weinig meer aan veranderen. Hij uitte bij Channel 4 zijn ongenoegen. “Dat Carlos op deze manier bestraft werd, is erg hard. De emoties lopen logischerwijs hoog op in zo’n situatie, helemaal omdat je niet ver van een podiumplaats zit. Hij heeft het hoe dan ook goed gedaan. Maar de stewards hadden alle tijd voor een beslissing. En die tijd hadden ze moeten nemen.”