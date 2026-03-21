Toyota en rallycoureur Kalle Rovanperä hebben besloten hun Super Formula-programma voorlopig stop te zetten na medische evaluaties. De Fin had ambitieuze plannen om na zijn successen in de rallysport een carrière in de eenzitters na te streven, met als uiteindelijk doel Formule 1-coureur te worden. Met steun van Toyota zou hij dit jaar uitkomen in de Super Formula voor KCMG, maar na een recente test op Suzuka werd duidelijk dat zijn gezondheid hem in de weg zit.

“Ik heb moeilijk nieuws te melden. Helaas moet ik met terugtrekken uit de komende races en kan ik dit jaar niet langer deelnemen aan het Super Formula-seizoen”, meldde Rovanperä via sociale media. “Ik kamp al langer met gezondheidsproblemen, die dit jaar zijn verergerd. Mijn gezondheid laat het momenteel niet toe om veilig door te gaan. Mijn eerste prioriteit is nu om dat op te lossen. De feedback en de vooruitgang van dit jaar laten zien dat er veel potentie in dit project zit, en dit hoofdstuk is zeker nog niet afgesloten. Het spijt me enorm voor degenen die hoopten me op het circuit te zien. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal zo snel mogelijk weer te zien. Ik ben mijn partners dankbaar voor hun zorg en steun, en ik zal hard blijven werken om sterker terug te komen. Bedankt voor jullie begrip en jullie voortdurende steun.”

Benigne paroxysmale positieduizeligheid

Rovanperä kende een uitdagende start van zijn eenzitterscarrière. In december moest hij een test overslaan vanwege benigne paroxysmale positieduizeligheid, een aandoening die het evenwicht beïnvloedt. In Nieuw-Zeeland reed hij vervolgens in de Formula Regional Oceania Trophy, waar hij meerdere top-10-resultaten behaalde, maar ook daar moest hij het seizoen vroegtijdig beëindigen door ziekte. Tijdens de recente Super Formula-test op Suzuka zat hij weer in de auto en verbeterde hij zijn tijden aanzienlijk, maar na nieuwe medische controles besloten Toyota en de coureur dat doorgaan onverstandig was. Voorlopig wordt Rovanperä bij KCMG vervangen door reservecoureur Seita Nonaka, die de eerste races van het seizoen zal rijden.

Max Verstappen sprak eerder zijn steun uit voor het project van de Fin. “Alles is mogelijk”, zei hij in de Pelas Pistas-podcast over de spraakmakende overstap. “Ik ben erg enthousiast over zijn project, maar het wordt zeker niet makkelijk. Uiteindelijk moet je de juiste keuzes maken om bij de juiste teams terecht te komen. Ik hoop dat hij een competent team om zich heen heeft dat hem de kans geeft om te slagen. Het is vaak een cultuurschok om van Europa naar Japan te verhuizen. Er kan een taalbarrière zijn met de monteurs, en het zal even duren voordat hij denkt: ‘Wow, wat ben ik eigenlijk aan het doen?'”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.