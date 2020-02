Ziggo’s Formule 1-presentator en de analist Rob Kamphues en Robert Doornbos trekken momenteel door het land met hun theatertour Rob & Bob’s Grand Prix Circus. FORMULE 1 mocht tijdens de voorstelling in Nieuwegein mee in de coulissen.

FORMULE 1 trok met Kamphues en Doornbos naar Nieuwegein en sprak met het duo over hun theatervoorstelling Rob & Bob’s Grand Prix Circus. “We doen dit voor en met de fans”, vertelt Doornbos. Kamphues vult aan: “We willen met z’n allen onze passie voor de Formule 1 beleven. De toeschouwers en wij hebben samen veertig jaar in de kast gezeten als Formule 1-fan. Zelfs in de tijd van Jos Verstappen, maar in ieder geval in de tijd van Albers, Doornbos en Van der Garde werd je uitgelachen als je Formule 1-fan was.”

Die tijden zijn veranderd. “Nu zijn wij aan de winnende hand. En dat gaan we eens vieren”, vertelt Kamphues. “Het leuke van Robert is dat hij elke keer weer met een ander verhaal komt. Onderweg of nu tijdens de repetitie vertelt hij iets waarvan je denkt: o, dat moet erin. Zoals de foto van hem en Christian Klien of het stuurtje van David Coulthard. Voor de mensen in de zaal zijn dat heerlijke anekdotes van iemand die het allemaal heeft meegemaakt. En het dondert geen hol of je vooraan of achteraan rijdt, Formule 1 is Formule 1″, aldus de Ziggo-presentator.

Wij kregen van ‘Rob en Bob’ tien vrijkaartjes cadeau. Die geven we weg aan onze lezers. Kaartjes winnen voor Rob en Bob’s Grand Prix Circus? Quizvraag: Wie was de teambaas van ‘Bob’ Doornbos in de Formule 3000? Stuur je antwoord naar redactie@formule1.nl en maak kans op twee kaartjes!

Dit is een aangepaste versie van een artikel uit FORMULE 1 nr. 02, 2020. In dit nummer vind je verder een interview met Max Verstappens manager Raymond Vermeulen, een reportage over hoe helmenfabrikant Schuberth de helm van Max (en andere coureurs) maakt, ontrafelen we de perfecte pitstop, en nog veel meer! FORMULE 1 nr. 02 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen!