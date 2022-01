Nyck de Vries is het Formule E-seizoen uitstekend begonnen. In het Saudische Diriyah hield de titelhouder zijn Mercedes EQ-teamgenoot Stoffel Vandoorne achter zich en boekte hij zo zijn eerste overwinning van 2022.

De twee elektrische Zilverpijlen startten als eerste en derde, De Vries verschalkte in de eerste meters Jake Dennis en kon meteen aanhaken bij Vandoorne. Daarachter kwam de tweede Nederlander Robin Frijns al snel in de problemen. Een incident met Oliver Rowland zorgde voor een safety car, Frijns werd bestraft met een drive-through en was dan ook kansloos voor een goed resultaat. Hij zou uiteindelijk als zestiende finishen.

Bij de herstart ging het mis voor Stoffel Vandoorne, de Belg wilde zijn aanvalsmodus activeren maar miste de strook. De Vries pakte de leiding en stond deze niet meer af in het vervolg. En dat is een flinke opsteker voor De Vries die in de eerste vrije training gisteren al snel aan de kant stond met schade. Achter de twee Mercedessen, ondanks de neutralisatie bouwden ze alsnog een flink voorsprong op, eindigde Jake Dennis als derde.

De tweede race van het weekend wordt morgen verreden, vanaf 14.00 uur wordt er opnieuw een kwalificatie afgewerkt waarna de race volgt vanaf 18.00.

Vandoorne en De Vries, de race zouden ze uiteindelijk in omgekeerde volgorde eindigen. Foto: LAT Images