Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, topnoteringen met een minder potente auto dan die van de concurrentie. Maar dat is het volgens Max Verstappen niet, zo herhaalt hij na de kwalificatie in Mexico die hij onder grote druk als tweede afsluit. “Ik hoor van iedereen dat ik in Las Vegas kampioen word. Nou, doe het zelf dan maar even.”

Zijn niveau is ongekend en, nog belangrijker, zeer constant. Vriend en titelrivaal Lando Norris geeft er in aanloop naar Formule 1’s feestje op grote hoogte in Mexico-Stad – 2240 meter boven zeenniveau – nog maar eens blijk van. Het niveau dat de wereldkampioen elke Grand Prix weer aantikt, daarvoor verdient hij volgens Norris groot applaus. Zover is hij nog niet.

Drie trainingssessies lang heeft het Verstappen flink tegengezeten. Maar in de kwalificatie en met enkele aanpassingen aan de auto nestelt hij zich achter Carlos Sainz op de tweede plaats. Een meevaller, geeft hij grif toe. “Dit is een fantastisch resultaat. Als je in zo’n slecht weekend met al die problemen op de eerste startrij staat, laat dat zien dat we kalm zijn gebleven.”

Zijn geheim daarvoor? Dat is er niet. Maar in de allesbeslissende ronde, zijn eerste tijd wordt door het overschrijden van track limits in bocht 2 weggestreept, staat hij er dan toch. Zoals zo vaak. Iedereen verwacht het ‘gewoon’ van hem. “Je probeert zo kalm mogelijk te blijven onder druk. In de kwalificatie en vooral op een circuit als dit is het heel moeilijk precies te zijn omdat je weinig grip hebt. In het verleden is het weleens misgegaan”, beseft hij. “Maar daar leer je van. Er was veel oponthoud, de banden waren koud en dan is het niet makkelijk een rondje aan elkaar te knopen. In bocht 2 en 3 was ik iets voorzichtiger”, verduidelijkt hij. Het kost hem wat tijd. “Maar ook als ik meer had geriskeerd had ik de tijd van Carlos niet gehaald”, verzekert Verstappen.

De uitgangspositie voor de race is desondanks goed, gelooft hij. In het verleden heeft Verstappen, zo somt hij op, vanaf pole, P2 en P3 al eens in Mexico gewonnen. De start wordt cruciaal. “Alles hangt af van wat er voor je gebeurt, hoe de anderen starten. Ik denk er niet teveel over na, er kan van alles gebeuren.” Het liefst kijkt hij vooruit. Maar als het niet anders kan, ook naar achteren. Om zijn positie te verdedigen, zoals hij ook in Austin tegen Norris deed en wat veel controverse veroorzaakte. Verstappen kan rekenen met het oog op de titelstrijd en beheerst de kunst van het verdedigen.

“Ik verwacht geen wonderen”, stelt Verstappen, die in de komende zes weken nog een gridstraf verwacht voor een verse motor. “Ferrari was in Austin al supersnel. McLaren lijkt hier in de kwalificatie misschien niet zo snel, maar in de race zijn ze zeer competitief. In de longruns zijn zij, denk ik, de sterkste.” Er wacht in ieder geval een uitdagend middagje, waar hij zich moet meten met collega’s die waarschijnlijk over sneller materiaal beschikken. “Het is niet zo dat ik voorzichtiger rijd. De druk ligt meer bij Norris. Ik zou alleen wel liever en sneller auto willen hebben, waar ik mee kan aanvallen. Dat maakt het wat makkelijker. Ik heb het gevoel dat we de resultaten er echt uitslepen, terwijl we niet de snelheid hebben. In Austin dacht ik echt dat ik een kans had om te winnen.”

De kans dat hij dit jaar nog een race op zijn naam schrijft, is volgens hem twijfelachtig. “Dat ligt aan het circuit”, meent hij. “Misschien hebben we in de komende races een meevaller.” Met een voorsprong van 57 punten op Norris heeft hij in ieder geval wat marge. Maar de titel is geen abc-tje, waarschuwt hij. “Ik hoor van iedereen dat ik in Las Vegas kampioen ga worden. Nou, doe het zelf dan maar even.”

