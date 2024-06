Velen denken dat de Formule 1 hightech is en heel vooruitstrevend, maar de sport is juist heel erg conservatief. Dat is de mening van Kees van de Grint in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “De teams praten veel te veel mee en hierdoor wordt alles vertraagd.”

“Kijk bijvoorbeeld naar de 18 inch banden waar ze nu mee rijden”, zegt de voormalig bandenexpert van Michael Schumacher over het bandenformaat dat zijn intrede deed in 2022. “In mijn begintijd in de Formule 1, dat is 24 jaar geleden, werd dit al besproken. Want er reed geen enkele auto meer met een 13 inch band waar de F1 op dat moment mee reed. Het was dus totaal niet meer relevant.”

“Maar de teams praten veel te veel mee en hierdoor wordt alles vertraagd”, aldus Van de Grint. “Of denk aan het afschaffen van de bandenwarmers waar al jaren over wordt gesproken. Ze zijn er nog steeds. Ik denk dat de regelgever gewoon moet zeggen: dit is het, en zie maar hoe je het oplost.”

Ook zet Van de Grint zijn vraagtekens bij het nieuwe reglement van 2026. “Er moeten gewoon drastische veranderingen komen, het zijn nu allemaal zulke kleine details. Neem bijvoorbeeld het gewicht. De wagens zijn nu veel te zwaar en er gaat slechts 30 kilogram vanaf. Wat mij betreft gaat er 200 kilogram vanaf, maar dan zijn er mensen die roepen dat dit niet gaat. Onzin, alles is mogelijk in Formule 1.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.



